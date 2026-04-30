科技工作講曝「應納稅額196萬」昏了！全場跪：謝謝國家頂梁柱

▲報稅季將開跑。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

5月報稅季開跑，不少人試算後心情複雜。知名Podcaster「科技工作講」就在Threads曬出報稅畫面，應納稅額高達196萬9967元，應自行繳納稅額也要161萬7909元，讓他忍不住直呼「真的昏倒」，還說要再想想有什麼扣除額。貼文曝光後，全場網友看傻，紛紛跪喊「謝謝乾爹乾媽」、「國家頂梁柱」。

科技工作講在Threads貼出試算畫面，可見應納稅額是1,969,967，應自行繳納稅額則是1,617,909，讓他看了直呼，「真的昏倒，我再想想有什麼扣除額。」他也在留言處補充，雖然最後扣掉扣除額之後，納稅額沒那麼多，「但還是百萬，哭了。」

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貼文底下不少人看完直呼佩服，「這個數字蠻可怕的」、「狂啊」、「哇，太強了，尊敬」、「大戶」、「真有錢」、「台灣謝謝你」、「國家感謝你」。也有人開玩笑、秒認乾爹，「爸我回來了」、「爹爹天下無敵」、「謝謝雲端乾爹／媽」、「謝謝乾爹乾媽支撐起台灣。」

還有網友留言，「月領少少20064元勞退金的我，大大的感謝您們的貢獻」、「謝謝你們，社會頂梁柱，讓我有普發一萬可以領，讓我可以溫飽」、「這才是真的普發一萬的稅金來源好嗎」、「謝謝你們提供我國社會福利的本錢。」「看來繳30%的我非常幸福，今年我會笑著繳稅」、「只有這時候覺得我很棒，扣一扣只要繳4萬」、「我也希望某天賺很多能繳很多稅。」