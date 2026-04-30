友達Q1虧11.4億元　每股虧0.15元

▲面板大廠友達。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
面板大廠友達光電（2409）今日舉行法人說明會並公佈2026年第一季合併財務報表。總計2026年第一季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第四季減少1.6%，與2025年第一季相比減少4.3%。2026年第一季歸屬母公司業主之淨損為新台幣11.4億元，基本每股損失則為新台幣0.15元。
回顧第一季，公司整體營收季減1.6%。其中Display顯示科技因消費性電子產品受記憶體缺貨影響，客戶提前拉貨，加上面板價格上漲，抵消部分傳統淡季影響，營收僅較上一季下滑3%。Mobility Solutions智慧移動主因車市在第一季進入淡季，營收較上一季下降3%。Vertical Solutions垂直場域因工商用面板需求回溫，營收較上一季增長2%。獲利方面，本季因匯率及面板價格上漲等有利因素，加上公司持續管控營業費用，本業營運狀況改善，本季度歸屬母公司淨損為新台幣11.4億元。存貨天數56天，淨負債比32.1%，都維持在相對健康的水位。
展望第二季，消費性電子客戶拉貨動能預期放緩，但車用及垂直場域業務仍維持穩健成長。下半年因戰爭、能源與通膨等不確定性因素，市場趨勢難以預測。公司將謹慎看待產業前景，也會密切注意市場狀況，隨時動態調整因應，滿足客戶需求。
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