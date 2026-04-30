聯發科喊AI ASIC營收目標翻倍 未來目標15％市佔率

IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日舉行法說會，執行長蔡力行指出，第一季營收達營運目標上緣，主要受惠多元平台穩健需求與匯率因素，毛利率則落在目標區間中值。蔡力行表示，公司為美國超大型雲端服務商開發的首顆AI加速器ASIC進展順利，將如期量產，預期今年第四季可貢獻約20億美元營收，2027年規模有望擴大至數十億美元。同時，公司也正推進另一項AI ASIC專案，目標於2027年底量產，並積極洽談多項新案，部分已進入最終階段。

聯發科Q1獲利243.76億元、季增5.6%但年減17.4% EPS 15.17元

IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日公布2026年第一季財報，單季合併營收為新台幣1491.51億元，季減0.7%、年減2.7%；稅後淨利243.76億元，季增5.6%、年減17.4%，每股盈餘（EPS）15.17元。

外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張 本周從台股提款1922億

台股今（30）日在權值股王台積電（2330）最後一盤爆逾1.8萬張賣單摜壓下，加權指數與台積電雙雙收在全日最低點，盤後證交所公告外資今日再賣超台股535.61億元，等於本周4個交易日「天天倒貨」，賣超台股金額亦高達1922億元；由於賣超台積電2.12萬張，累計已砍掉台積電持股逾7.8萬張。

5檔台股主動式ETF暴賺！ 00981A、00994A今年漲逾7成

台股4月大漲7203點，漲幅高達22.7%，今年以來上漲34.4%，主動式台股ETF去年推出至今人氣火熱，至上周五（24日）總投資人數達187萬人，4月台股主動式ETF成績單出爐，Cmoney資料顯示， 12檔主動式台股ETF股價漲幅優於大盤，前五強依序為主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來（5000991A），以及主動中信台灣卓越（00995A）漲幅都高達40%以上。

快訊／158萬股民注意！00878配0.66元破紀錄 年化配息率10.4%

資產規模4830億元、受益人數158萬名國泰永續高股息（00878）於今（30）日公布每股配息0.66元，以今日收盤價25.39元計算，單次配息率約2.6%，年化配息率約10%，除息日5月19日、最後買進日5月18日，股息發放日為6月12日。

貨櫃船運美線運價居高是因加了油料附加費 SCFI今日小漲1.93%

貨櫃船運市場本周美國線運價持平，美西每大箱(40呎櫃)運價實收2600-2800美元，美東3600-3800美元，歐洲線調升約200美元至2100-2300美元，不過加高的是燃油附加費，船公司宣稱還不足以反應實際增加的油料支出。由於明(1)日遇中國五一長假，今日上海航運交易提前一天公布貨櫃運價指數(SCFI)，小漲1.93%，收1911.40點。

友達Q1虧11.4億元 每股虧0.15元

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法人說明會並公佈2026年第一季合併財務報表。總計2026年第一季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第四季減少1.6%，與2025年第一季相比減少4.3%。2026年第一季歸屬母公司業主之淨損為新台幣11.4億元，基本每股損失則為新台幣0.15元。

外資齊聲喊買！日月光目標價最高上看660元 AI封測動能全面爆發

日月光投控（3711）第一季繳出毛利率、營益率「雙率雙升」成績單，帶動外資全面上修評價。多家外資最新報告一致偏多，不僅全數維持「買進」或相當於買進評等，目標價也同步大幅調升，最高上看660元。

4大變數引爆市場亂流！SpaceX凍資+川普政策 專家勸多留現金抗震

今（2026）年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及Trump經貿外交政策等皆是當前經濟風，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策、SpaceX IPO可能凍結大量市場資金等四大事件影響，並建議投資人要保留資金流動性，因應6月金融市場可能的波動性。

配息利多失靈！13檔金控股全翻黑 資金輪動轉向中小型股

金控股股利陸續出爐，若以昨（29）日收盤價來算，潛在股息殖利率4%以上有中信金（2891）等九檔，惟電子股呈現族群良性輪動，金融股殖利率題材對於市場資金吸引力仍不足，今（30）日早盤十三檔金控股均呈現下跌格局，凱基金（2883）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）跌幅逾1%。