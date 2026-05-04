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AI算力、光通訊需求升溫　00877今年漲逾3成、稱冠陸股ETF

財經中心／綜合報導

受到國際局勢與政策變數牽動，陸股今年以來維持高檔震盪，不過科技類股表現相對強勢，成為盤面重要支撐，也帶動相關陸股ETF走揚。其中，復華中國5G（00877）今年以來上漲33.3％，在陸股ETF中表現居冠。

今年中國科技股表現突出，主要受惠全球AI資本支出持續擴大，推升中國AI算力、半導體、光通訊、CPO與PCB等供應鏈需求，加上中國持續推動科技自主化政策，使科技股成為資金關注焦點。

科技股走強，也反映在陸股ETF表現上，根據CMoney統計（截至4月24日），陸股ETF今年以來僅5檔漲幅超過11％，其中以科技型ETF表現最亮眼，復華中國5G（00877）大漲33.3％居冠，永豐中國科技50大（00887）上漲17.1％居次。

▲▼陸股,科技股,5G,AI,算力,ETF。（圖／資料照）

00877領先幅度明顯，與其持股結構高度聚焦AI基礎建設供應鏈有關。該檔ETF追蹤中証5G通信主題指數，主要持股涵蓋中際旭創、新易盛、立訊精密、工業富聯、東山精密、兆易創新、天孚通信、滬電股份與亨通光電等，布局橫跨光通訊、AI伺服器、PCB、高速傳輸、通訊設備與半導體等領域，與AI資料中心建設需求連動度高。

法人分析，隨著AI算力需求擴張，資料傳輸升級與通訊設備需求同步升溫，00877成分股較能直接受惠AI基礎建設投資趨勢。也因此，該檔ETF去年全年大漲97.4％後，即使今年市場波動加劇，今年以來仍維持逾三成漲幅，顯示AI基礎建設題材仍具投資吸引力。

從主要成分股表現來看，Yahoo！財經資料顯示（截至4/28），亨通光電年初至今大漲逾170％，東山精密上漲超過110％，是漲幅最突出的兩檔；兆易創新上漲逾41％，中際旭創、新易盛、天孚通信等光模組龍頭也分別上漲逾34％、23％與51％，同樣是推升00877績效的重要功臣。

展望後市，中國政策仍持續加碼算力與通訊基礎設施。根據中國工信部資料，中國智能算力規模已從2025年底逾1,590 EFLOPS (每秒百億億次浮點運算)，增至今年3月底的1,882 EFLOPS，反映智能算力規模仍呈現快速擴張態勢，也凸顯算力基礎設施在AI發展中的重要性。

法人認為，中國後續將持續推動普惠算力、算力與電力資源協同，以及網路傳輸效率提升，有助於帶動AI算力、通訊設備與資料傳輸等供應鏈需求。加上AI應用加速落地，5G與算力相關供應鏈仍是陸股後市值得關注的投資主軸。

關鍵字： 陸股科技股5GAI算力ETF

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