聯發科喊AI ASIC營收目標翻倍　未來目標15％市佔率

▲聯發科執行長蔡力行。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日舉行法說會，執行長蔡力行指出，第一季營收達營運目標上緣，主要受惠多元平台穩健需求與匯率因素，毛利率則落在目標區間中值。蔡力行表示，公司為美國超大型雲端服務商開發的首顆AI加速器ASIC進展順利，將如期量產，預期今年第四季可貢獻約20億美元營收，2027年規模有望擴大至數十億美元。同時，公司也正推進另一項AI ASIC專案，目標於2027年底量產，並積極洽談多項新案，部分已進入最終階段。

蔡力行說明，今年聯發科的AI ASIC營收貢獻將從10億美元上修至20億美元，聯發科則目標在未來數年拿下AI ASIC市場10％-15%的市佔率。

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展望第二季，聯發科預估營收將落在新台幣1402億元至1492億元，季持平至下滑6%、年減1%至7%；毛利率約46%上下1.5個百分點，費用率約31%上下2個百分點。全年方面，公司預期美元營收將呈中至高個位數成長，並透過定價策略維持毛利率穩定。

聯發科亦持續強化資料中心關鍵技術，包括400G SerDes、64G晶粒互連、3.5D先進封裝、客製化HBM與整合式電壓調節模組（IVR）等，並投資矽光子CPO光引擎廠Ayar Labs，同時與微軟研究院合作開發採用MicroLED光源的主動式光纖電纜（AOC），強化資料中心能效表現。

就三大業務來看，手機業務第一季營收季減17%、年減15%，占比49%。蔡力行指出，產業資源集中於資料中心推升手機成本，客戶轉向高階機種並調整售價，預期今年全球智慧型手機出貨將下滑約15%。第二季手機需求仍偏保守，營收預估續呈季減。不過隨AI應用推動，未來換機需求仍具回升潛力，聯發科首款2奈米旗艦晶片已取得多項設計導入，預計第三季底前推出，有望帶動下半年動能。

智慧裝置平台方面，第一季營收季增23%、年增13%，占比46%，主要受惠市佔提升與市場需求回溫。蔡力行表示，多項與全球品牌、車廠與雲端業者合作專案將於今年量產，預期全年即使不含資料中心ASIC，仍可達雙位數成長，第二季營收亦將持續上升。

電源管理IC業務第一季營收季增14%、年增11%，占比5%，第二季預估大致持平。