外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億

▲外資頻頻賣超台股，本周對台積電天天提款。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（30）日在權值股王台積電（2330）最後一盤爆逾1.8萬張賣單摜壓下，加權指數與台積電雙雙收在全日最低點，盤後證交所公告外資今日再賣超台股535.61億元，等於本周4個交易日「天天倒貨」，賣超台股金額亦高達1922億元；由於賣超台積電2.12萬張，累計已砍掉台積電持股逾7.8萬張。

台積電本周一度衝上2330元天價，但隨後持續震盪，今日開高走低，終場以下跌45元或2.06%、每股2135元作收，此價格除了是全日最低價以外，也是全週最低。

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根據證交所資料顯示，台積電今日再遭外資賣超2.12萬張，在上市公司遭外資砍單排行榜中位居第3名，外資連4日提款下，持股比重已降至70.69%。

外資4月30日買賣超台股明細如下：

賣超台股前10大包括（標的、代號、賣超張數）：南亞科（2408）4.13萬張、中鋼（2002）2.55萬張、台積電（2330）2.12萬張、友達（2409）1.92萬張、旺宏（2337）1.78萬張、南亞（1303）1.78萬張、永豐金（2890）1.78萬張、元大金（2885）1.31萬張、華南金（2880）1.25萬張、華航（2610）1.14萬張

買超台股前10大包括（標的、代號、買超張數）：聯電（2303）3.92萬張、京元電子（2449）2.5萬張、第一金（2892）1.8萬張、凱基金（2883）1.24萬張、群創（3481）1.13萬張、群創（3481）1.13萬張、華通（2313）1.03萬張、台塑化（6505）1.01萬張、台玻（1802）1萬張、南茂（8150）8821張、台新新光金（2887）7664張