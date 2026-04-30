港務公司啟動永續發展5年藍圖　台灣港群邁向永續新紀年

▲台灣港務公司召開第三屆永續發展策略委員會會議，董事長周永暉(前排左4)邀集外部專家學者與公司主管探討港群永續發展策略，前排左3馮正民委員、左2邱炳乾委員、前排右4林玥秀委員、右3：張皇珍委員，右2高傳凱行政副總經理、右1張展榮業務副總經理、後排右1桑國忠委員。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司啟動永續發展5年藍圖，以永續及創新為核心，強化台灣港群永續發展的力度，於今(29)日召開115年第1次「永續發展策略委員會」，由港務公司函聘運輸物流、港埠、觀光、環境、財務等領域專家學者擔任委員，各領域專家共同檢視台灣港務公司推動永續發展成果並指導未來5年港務公司在永續治理方面的努力方向。

召集人台灣港務公司周永暉董事長表示，港務公司於112年建立永續治理三層架構，包含諮詢層「永續發展策略委員會」、規劃層「永續發展推動委員會」及執行層「七個工作小組」，並成立永續發展推動辦公室，透過建構完整及系統性的分工合作架構，展現台灣港務公司在永續發展的決心及企圖心；今年首度以2030年永續發展藍圖為架構，規劃推動方向，同時邀請多元領域專家學者，為台灣港群永續發展提供建言及諮詢。

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周永暉董事長說明，委員會邀請國立陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽退休教授馮正民、國立台灣海洋大學運輸科學系教授桑國忠、國立屏東大學財務金融學系系主任邱炳乾、財團法人商業發展研究院副院長張皇珍、國立高雄餐旅大學第三任校長林玥秀等產學界重量級外部專家擔任委員，就公司治理(G)、環境(E)及社會(S)等面向提供專業建言，透過跨領域觀點交流與專業諮詢，協助港務公司精進永續治理機制與永續發展策略布局。

與會委員指出，面對全球供應鏈重組、地緣政治、關稅障礙、氣候變遷、淨零減碳等挑戰，港口經營的風險愈趨多元且難以精準預測，值此之際，公司治理尤為重要，法遵及風險控管為兩大重點，如何保持港口韌性營運零中斷，需做好風險管控，持續強化營運應變彈性、氣候變遷因應與數位韌性及低碳轉型能力，並加強成本與效益方面評估，依循永續會計準則揭露相關數據，因應少子化訂定人才招募育流機制及透過專業與跨域能力培訓提升員工能力，同時以大帶小偕同供應商，提升整體營運韌性與永續價值。

在港市共榮觀光發展策略方面，港口作為永續價值驅動者，透過引進郵輪旅客，導入綠色旅遊概念，對於城市觀光經濟創造高度外溢效果；此外，除節能減碳相關機制持續推動，港務公司在港口開發與生態維護間，推動兼顧發展與保育之共治機制，相關作為已逐步展現成效，後續可思考納入自然相關財務揭露，並持續對外溝通行銷。

永續發展是全球積極關注的議題，在ESG三面向均須投入相當資源，效益卻較難於短期呈現，據此，港務公司經理部門及董監事會持續就永續發展的投入進行溝通與協調，有助於強化決策一致性及推動後續策略的落實。

周永暉強調，港務公司透過永續治理三層架構分工運作，逐步完善公司治理機制、氣候變遷因應、淨零轉型規劃、環境生態保育、港市共榮、職場安全等永續治理制度，並將永續理念融入港口營運與決策流程。

港務公司將持續透過永續發展策略委員會整合內外部專業意見，精進永續治理作為，朝低碳、共榮、韌性港埠的永續發展願景邁進，助益台灣港務公司成為具指標性的永續港口企業。