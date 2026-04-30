Fed利率按兵不動　國泰世華銀估Q4仍有望降息

▲美國聯準會。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會（Fed）此次會議維持利率不變，聯邦基準利率維持3.5-3.75%區間，國泰世華銀分析，美伊外交斡旋仍處僵局、以及高油價推升通膨壓力的情況下，將使聯準會短期維持觀望；若未來供給面衝擊逐步緩和，並伴隨勞動市場降溫與薪資增長放緩，預期第四季仍有機會啟動降息，但整體政策節奏將偏審慎。

高油價導致原物料、運輸成本上升，若荷姆茲海峽復原進度緩慢，後續將導致民眾可支配所得、企業獲利有被壓縮的空間，另一方面，科技業持續擴大資本支出，仍對經濟動能提供支撐；整體而言，通膨漸有上修風險，而經濟成長則漸有下修風險。

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隨市場預期中東衝突「最壞情境」的預期降溫，帶動美股連袂創新高；惟在短期漲幅已大的情況下，仍需留意市場波動風險，操作上不宜過度追價。長期而言，預估2026年美股企業盈餘仍具約20%成長空間，基本面仍支撐多頭趨勢不變。

高油價帶動通膨壓力，使聯準會短期內難以釋出明確降息訊號，美債殖利率因而維持高檔震盪。中長期而言，「降息預期+漸進式縮表」的政策組合下，短天期利率下行空間相對明確，但縮表將對長端形成制衡，預期殖利率曲線維持陡峭格局。

短期而言，美元在荷姆茲海峽復原進度緩慢，美國降息路徑顛簸下仍有支撐，6月後美歐日央行的政策節奏將進一步影響美元後勢。若歐洲及日本央行再次啟動升息，且聯準會延後降息時程，預期美元指數將在97-100間盤整；反之，一旦聯準會降息預期升高，美元則可能轉向區間下緣。

