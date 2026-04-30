今年首季台灣對德國出口成長近三成　AI需求帶動電子零組件大幅成長

▲4月23日於柏林舉辦的台德貿易投資論壇暨交流會，駐德代表谷瑞生與德經處處長蘭依樺見證億鴻矽統科技與德國INTEC GMK簽署合作備忘錄。（圖／徳經處提供）

記者張佩芬／台北報導

德國經濟辦事處今(30)日公布2026年第一季台德經貿統計。數據顯示，台德雙邊貿易在今年前三個月延續成長動能，特別是台灣對德國出口表現亮眼，反映雙方產業合作持續深化。

根據財政部的最新數據，2026年第一季台灣對德國出口總額達21.21億美元，較去年同期的16.53億美元大幅成長28.3%。其中，電子零組件表現最為亮眼，出口額達4.9億美元，年增率高達71.2%；資通與視聽產品亦維持成長動能，出口額達5.57億美元，年增20.4%。這顯示在全球AI浪潮下，台灣作為德國高科技供應鏈關鍵夥伴的角色日益重要。

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在進口方面，第一季自德國進口總值為31.2億美元。值得注意的是，儘管整體進口額受供應鏈調整影響微幅下修5.5%，但精密機械設備進口仍逆勢成長24.1%，金額達6.35億美元。這充分反映出德國在高端製造技術的領先地位，持續為台灣半導體與先進製造業的升級提供核心支撐。

德經處首席代表暨處長蘭依樺博士表示：「2026年第一季的貿易數據再次展現台德產業鏈的高度互補。電子零組件出口超過70%的成長，以及德國精密機械進口近25%的提升，具體反映雙方在智慧製造與AI轉型上的緊密連結。台灣在資通訊與半導體領域的優勢，與德國在工業技術與製造設備上的實力形成良好互補，為雙邊產業升級與長期合作奠定穩固基礎。」

蘭處長在3月與4月接連兩次前往德國，並與多地工商會(IHK)合作舉辦一對一企業諮詢，與來自機械製造、工業自動化、電子零組件及安全相關領域的企業進行交流。

此行期間，蘭處長亦參與在歐積電(ESMC)舉行的德勒斯登工商會(IHK Dresden)對外貿易會議，掌握最新發展並就台灣作為德國企業市場的角色進行交流。她指出，在全球供應鏈重組趨勢下，企業正積極尋找具備穩定經商環境與技術實力的合作夥伴。「台灣在半導體、AI硬體與智慧製造領域具備堅實基礎，使其成為德國企業拓展亞洲市場的重要進出口合作夥伴。」

她進一步觀察到，已在台布局的德國企業亦展現擴大發展的意願。例如，一家專注於冷卻技術與減碳解決方案的德國企業，正評估從既有的半導體業務延伸至其他工業應用領域，反映台德合作正朝向更多元產業發展。