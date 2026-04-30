融資業務額度拉警報　金管會：個別券商風險考量

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

今年以來台股行情持續加温，上市成交量逼近兆元，而投資人開始擴大財務槓桿操作，部分券商「不限定用途款項借貸」額度接近滿水位，要求開放上限聲音傳出，金管會證期局副局長黃厚銘於今（30）日指出，經統計到4月底34家券商辦理融通業務占淨值比重約159%，還沒有一家券商達到400%上限，近期要求放寬融資業務限制的傳言，應該是券商個別風險控管考量。

黃厚銘解釋，券商資金融通業務區分為信用交易、不限用途款項借貸，以及證券業務借貸款項等三大項，現行融通業務的整體金額不得超過淨值400%（也就是淨值4倍）；另一個規定，係為券商負債總額不得超過淨值6倍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於市場傳出部分券商限縮客戶新的融資業務，黃厚銘認為，券商辦理融通業務占淨值比重約159%，還沒到400%，券商會考量本身風險承受度，再決定是否承做客戶融資。

對於外傳券商公會所鬆綁「融資業務總額」、「負債淨值比」建議，黃厚銘說，證交所是市場風險第一線，會根據券商反應、風險胃納量進行通盤評估，目前還沒有相關提案到金管會，未來若真有提案，再評估是否放寬。

近期台股飆上4萬點，市況是否過熱一事？黃厚銘指出，截至3月底，台股本益比達24.18倍，截至4月底，台股漲幅是34.4%，相較美國費半指數漲45%、韓股漲57.46%，表現介於國際主要股市之間。

