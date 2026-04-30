台積電警報？三星4奈米良率衝破80%　輝達、IBM、百度搶下單

▲三星4奈米良率衝破80%，吸引多家科技大廠下單AI晶片。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

南韓半導體大廠三星電子晶圓代工業務傳出重大進展。韓媒引述業界消息指出，三星4奈米製程良率已突破80%，正式邁入成熟量產階段，不僅生產穩定度大幅提升，也吸引全球AI與科技企業訂單湧入，市場關注是否將對台積電帶來競爭壓力。

良率衝破80% AI客戶大舉下單

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根據科技網站《Wccftech》報導，隨著製程良率提升，三星4奈米已具備與一線代工廠競爭的實力。由輝達投資的AI新創Groq，已將其主打AI推論的語言處理器（LPU）全面交由三星代工，從第二代到最新第三代產品皆採用4奈米製程，顯示合作持續深化。

除Groq外，包括IBM、百度，以及部分車用晶片與加密貨幣相關企業，也傳出採用三星4奈米製程生產晶片。業界認為，AI應用從訓練走向推論階段，對成本與供應穩定性的要求提升，使成熟先進製程需求快速升溫，三星正好切入這波市場。

▲位於韓國平澤的三星電子晶片生產工廠。（圖／路透）

力拚轉虧為盈 但2奈米仍落後台積電

報導指出，4奈米良率提升，意味著單位晶圓可用晶片數量增加，有助降低成本、提升交期穩定性，並帶動三星晶圓代工事業營運改善。加上與記憶體部門的協同效應，包含HBM4高頻寬記憶體基底晶片量產，市場預期其非記憶體事業有望在今年下半年迎來轉機。

不過，在更先進製程競賽上，三星仍面臨挑戰。業界傳出，三星2奈米良率尚未突破60%，相較之下，台積電2奈米良率已達約90%，持續鞏固全球領先地位。