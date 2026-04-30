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威力彩17連槓　下期上看3.8億元

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩17連槓。（資料照／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、許力方／台北報導

第115000035期威力彩今（30日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為：01、04、13、19、27、30，第二區為：08。台彩頭公布派彩結果，本期依舊未開出，已經連17槓龜，下期（5月4日）的威力彩預估銷售 0.85至0.95億元，累積頭獎金額預估上看3.8億元。

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