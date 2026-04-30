IEAT與日本能率協會推廣台日物流及食品餐飲　提供我買家獎勵補助

▲JMA「國際物流綜合展」2025年東京展場觀展盛況。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)與日本能率協會(JMA)為推廣台日物流解決方案及促進食品餐飲及外食服務業之合作，JMA訂於6月24日至25日舉辦「福岡國際物流綜合展」、10月28日至29日舉辦「亞洲食品出口展/九州沖繩外食與餐飲服務產業展」。JMA特別提供IEAT會員廠商「買家商談補助計劃」。

補助項目包括交通費用、免費飯店住宿及提供事先預約安排商談等服務，獎勵台灣專業進口商前往參觀展會並現場進行商務洽談。2個展會舉辦地點皆為「福岡國際會展中心(Marine Messe Fukuoka)」。

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IEAT於去年6月簽署MOU、締結為姐妹會以來，雙方已在人力資源培訓、企業交流互訪、推廣國際展會、促進產業技術交流等面向展開緊密合作，積極促進台日兩國企業的創新能量及拓展國際市場商機。

「福岡國際物流綜合展」為日本物流與供應鏈領域之專業綜合展，訂於2026年6月24日至25日舉行。展會聚焦物流效率化、自動化、無人化、倉儲管理、運輸配送、物流數位轉型、供應鏈最佳化及相關服務解決方案。九州地區兼具半導體產業聚落、農產品供應基地及東亞門戶地位，具備高度物流需求與區域合作潛力。本展除日本的物流設備、系統與服務業者外，亦將吸引東亞地區買主及專業人士參與，為企業掌握日本及東亞物流市場趨勢、拓展合作商機的重要平台。

「亞洲食品出口展」為食品出口與開拓海外通路之專業展會，訂於2026年10月28日至29日舉行，並與「九州沖繩外食與餐飲服務產業展」同期辦理。展會以日本食品拓展亞洲市場為核心，聚焦生鮮農水畜產品、加工食品、酒類飲料、甜點零食、冷凍食品、地方特產，以及清真、純素、有機與替代食材等高附加價值產品，並結合物流、通關、貿易顧問及出口支援服務。

展會預計吸引日本國內出口商、飯店餐飲、通路批發及食品製造相關業者參展，為九州食品產業出口之實質商機交流平台。

▲「亞洲食品出口展/九州沖繩外食餐飲服務產業展」2025年展場盛況。（圖／IEAT提供）



「日本能率協會(JMA)」創立於1942年，長年專注於推動日本企業管理革新、產業升級與專業展覽會的舉辦，為日本工商界的重要智庫與資源平台。同為台灣及日本歷史悠久且具代表性的經貿專業團體，自創會以來皆致力於推動產業發展、提升企業國際競爭力。

上述2個展會的「買家商談補助計劃」相關內容資訊，詳情可上IEAT官網「福岡國際物流綜合展」(6/24~6/25)與「亞洲食品出口展/九州沖繩外食與餐飲服務產業展」(10/28~10/29)連結，如有相關問題，也可與IEAT貿易推廣處日本市場潘經理(電話：02-2531-3521分機512)聯繫洽詢。