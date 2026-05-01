一文看13家金控股利　9家股息殖利率逾4％

▲13家金控公司股息總額逾3400億元。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控股利全數出爐，若以昨（30）日收盤價計算，當中有9家潛在殖利率超過4%水準，而中信金（2891）、富邦金（2881）、凱基金（2883）殖利率分別為4.78%、4.72%，以及4.65%，位居前三高者，13家金控今年合計現金股息發金額達3400多億元，刷下新高紀錄。





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▲13家金控股利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

富邦金去（2025）年稅後淨利為1209.4億元，每股稅後盈餘（EPS）8.37元，連續十七年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，每股現金股息4.25元，盈餘配發率50.8%，以昨日90元收盤價計算，潛在股息殖利率4.72%。

富邦金此次配發現金股利來源自金控各主要子公司，考量各項法定提列及配發限額後，北富銀、富邦人壽、富邦證券及富邦產險之可供分配盈餘均全數上繳，惟富邦人壽之盈餘分派待主管機關核定。

中信金去年稅後淨利806.2億元、EPS 4.08元，創下新高，普通股每股配發股息2.5元，換算盈餘配發率約61.27%，以昨日收盤價52.3元計算，現金股息殖利率達4.78%，暫居13家金控股之首。

凱基金去年稅後淨利達300億元，EPS 1.74元，獲利表現穩健且具延續性為基礎，並兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，每股配發現金股息1元，較去年的0.85元，成長18%，為歷年最高的配發金額，現金股息配發率為57%，以昨日收盤價21.5元計算，現金股息殖利率達4.65%。

除了中信金、富邦金、凱基金等三家之外，其他潛在股息殖利率達4%以上，有六家分別國泰金（2882）4.53%、第一金（2892）4.5%、兆豐金（2886）4.48%、玉山金（2884）4.4%、華南金（2880）4.21%，以及台新新光金（2887）4.2%。

而永豐金（2890）、合庫金（5880）、國票金（2889）以及元大金（2885）等四家金控股現金股利殖利率在3%以上，分別為3.54%、3.49%、3.45%、3.44%。

民營金控雙雄配發出股息總金額都超過500億元，富邦金595億元、國泰金513億元，而中信金亦配發491.9億元左右，合計13家金控現金股息總額達3400多億元，超越去年3080億元，刷新歷史新高。

