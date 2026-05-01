ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

一文看13家金控股利　9家股息殖利率逾4％

金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／ETtoday資料照）

▲13家金控公司股息總額逾3400億元。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

13家金控股利全數出爐，若以昨（30）日收盤價計算，當中有9家潛在殖利率超過4%水準，而中信金（2891）、富邦金（2881）、凱基金（2883）殖利率分別為4.78%、4.72%，以及4.65%，位居前三高者，13家金控今年合計現金股息發金額達3400多億元，刷下新高紀錄。

▲▼13家金控股利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲13家金控股利概況。（AI協作圖／記者巫彩蓮製作，經編輯審核）

富邦金去（2025）年稅後淨利為1209.4億元，每股稅後盈餘（EPS）8.37元，連續十七年蟬聯台灣金控業每股獲利龍頭，每股現金股息4.25元，盈餘配發率50.8%，以昨日90元收盤價計算，潛在股息殖利率4.72%。

富邦金此次配發現金股利來源自金控各主要子公司，考量各項法定提列及配發限額後，北富銀、富邦人壽、富邦證券及富邦產險之可供分配盈餘均全數上繳，惟富邦人壽之盈餘分派待主管機關核定。

中信金去年稅後淨利806.2億元、EPS 4.08元，創下新高，普通股每股配發股息2.5元，換算盈餘配發率約61.27%，以昨日收盤價52.3元計算，現金股息殖利率達4.78%，暫居13家金控股之首。

凱基金去年稅後淨利達300億元，EPS 1.74元，獲利表現穩健且具延續性為基礎，並兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，每股配發現金股息1元，較去年的0.85元，成長18%，為歷年最高的配發金額，現金股息配發率為57%，以昨日收盤價21.5元計算，現金股息殖利率達4.65%。

除了中信金、富邦金、凱基金等三家之外，其他潛在股息殖利率達4%以上，有六家分別國泰金（2882）4.53%、第一金（2892）4.5%、兆豐金（2886）4.48%、玉山金（2884）4.4%、華南金（2880）4.21%，以及台新新光金（2887）4.2%。

而永豐金（2890）、合庫金（5880）、國票金（2889）以及元大金（2885）等四家金控股現金股利殖利率在3%以上，分別為3.54%、3.49%、3.45%、3.44%。

民營金控雙雄配發出股息總金額都超過500億元，富邦金595億元、國泰金513億元，而中信金亦配發491.9億元左右，合計13家金控現金股息總額達3400多億元，超越去年3080億元，刷新歷史新高。
 

關鍵字： 金控股息殖利率富邦金中信金凱基金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這招有用嗎？】兒被爸訓話秒變鴕鳥　竟把媽屁股當「避難所」

推薦閱讀

最大海外ETF拆分確定　00662重返每張2萬元甜甜價

最大海外ETF拆分確定　00662重返每張2萬元甜甜價

資產規模787億元台灣最大海外股票ETF—富邦NASDAQ-100 ETF（00662）分割案正式拍板，富邦投信表示，該基金於4月30日召開受益人會議，最終以高贊成率通過分割方案，本次本基金執行分割作業之分割倍數目前預估為5倍，然實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日之分割後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。

2026-04-30 17:52
聯發科喊AI ASIC營收目標翻倍　未來目標15％市佔率

聯發科喊AI ASIC營收目標翻倍　未來目標15％市佔率

IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日舉行法說會，執行長蔡力行指出，第一季營收達營運目標上緣，主要受惠多元平台穩健需求與匯率因素，毛利率則落在目標區間中值。蔡力行表示，公司為美國超大型雲端服務商開發的首顆AI加速器ASIC進展順利，將如期量產，預期今年第四季可貢獻約20億美元營收，2027年規模有望擴大至數十億美元。同時，公司也正推進另一項AI ASIC專案，目標於2027年底量產，並積極洽談多項新案，部分已進入最終階段。

2026-04-30 16:25
聯發科Q1獲利243.76億元、季增5.6%但年減17.4%　EPS 15.17元　

聯發科Q1獲利243.76億元、季增5.6%但年減17.4%　EPS 15.17元　

IC設計大廠聯發科（2454）今（30）日公布2026年第一季財報，單季合併營收為新台幣1491.51億元，季減0.7%、年減2.7%；稅後淨利243.76億元，季增5.6%、年減17.4%，每股盈餘（EPS）15.17元。

2026-04-30 16:07
外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億

外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億

台股今（30）日在權值股王台積電（2330）最後一盤爆逾1.8萬張賣單摜壓下，加權指數與台積電雙雙收在全日最低點，盤後證交所公告外資今日再賣超台股535.61億元，等於本周4個交易日「天天倒貨」，賣超台股金額亦高達1922億元；由於賣超台積電2.12萬張，累計已砍掉台積電持股逾7.8萬張。

2026-04-30 16:45
5檔台股主動式ETF暴賺！　00981A、00994A今年漲逾7成

5檔台股主動式ETF暴賺！　00981A、00994A今年漲逾7成

台股4月大漲7203點，漲幅高達22.7%，今年以來上漲34.4%，主動式台股ETF去年推出至今人氣火熱，至上周五（24日）總投資人數達187萬人，4月台股主動式ETF成績單出爐，Cmoney資料顯示， 12檔主動式台股ETF股價漲幅優於大盤，前五強依序為主動統一台股增長（00981A）、主動第一金台股優（00994A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來（5000991A），以及主動中信台灣卓越（00995A）漲幅都高達40%以上。

2026-04-30 15:47
快訊／158萬股民注意！00878配0.66元破紀錄　年化配息率10.4%

快訊／158萬股民注意！00878配0.66元破紀錄　年化配息率10.4%

資產規模4830億元、受益人數158萬名國泰永續高股息（00878）於今（30）日公布每股配息0.66元，以今日收盤價25.39元計算，單次配息率約2.6%，年化配息率約10%，除息日5月19日、最後買進日5月18日，股息發放日為6月12日。

2026-04-30 14:29
貨櫃船運美線運價居高是因加了油料附加費　SCFI今日小漲1.93%　

貨櫃船運美線運價居高是因加了油料附加費　SCFI今日小漲1.93%　

貨櫃船運市場本周美國線運價持平，美西每大箱(40呎櫃)運價實收2600-2800美元，美東3600-3800美元，歐洲線調升約200美元至2100-2300美元，不過加高的是燃油附加費，船公司宣稱還不足以反應實際增加的油料支出。由於明(1)日遇中國五一長假，今日上海航運交易提前一天公布貨櫃運價指數(SCFI)，小漲1.93%，收1911.40點。

2026-04-30 16:09
友達Q1虧11.4億元　每股虧0.15元

友達Q1虧11.4億元　每股虧0.15元

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法人說明會並公佈2026年第一季合併財務報表。總計2026年第一季合併營業額為新台幣690.3億元，較2025年第四季減少1.6%，與2025年第一季相比減少4.3%。2026年第一季歸屬母公司業主之淨損為新台幣11.4億元，基本每股損失則為新台幣0.15元。

2026-04-30 15:30
外資齊聲喊買！日月光目標價最高上看660元　AI封測動能全面爆發

外資齊聲喊買！日月光目標價最高上看660元　AI封測動能全面爆發

日月光投控（3711）第一季繳出毛利率、營益率「雙率雙升」成績單，帶動外資全面上修評價。多家外資最新報告一致偏多，不僅全數維持「買進」或相當於買進評等，目標價也同步大幅調升，最高上看660元。

2026-04-30 14:07
4大變數引爆市場亂流！SpaceX凍資+川普政策　專家勸多留現金抗震

4大變數引爆市場亂流！SpaceX凍資+川普政策　專家勸多留現金抗震

今（2026）年全球經濟情勢充滿黑天鵝與灰犀牛，中東戰火、主要央行貨幣政策動向及Trump經貿外交政策等皆是當前經濟風，富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋解析全球經濟情勢指出，全球金融市場後續將受中東衝突等地緣政治情勢、主要央行貨幣政策、美國經貿及對外政策、SpaceX IPO可能凍結大量市場資金等四大事件影響，並建議投資人要保留資金流動性，因應6月金融市場可能的波動性。

2026-04-30 12:25

讀者迴響

熱門新聞

三星4奈米良率破80％！IBM、百度大舉下單

日圓貶破160關卡！官方怒拔刀「暴漲3%」

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

鴻海土城廠區被搜索「公司重訊回應」

41萬股民注意！　富邦金配息4.25元、股息殖利率4.72％

最大海外ETF拆分確定　00662重返每張2萬元甜甜價

快訊／158萬股民注意！00878配0.66元破紀錄　年化配息率10.4%

ETF買越多越安全過度分散有陷阱

威力彩17連槓　下期上看3.8億元

IEAT與日本能率協會推廣台日物流及食品餐飲　提供我買家獎勵補助

不敗教主揭「ETF最新配法」

明天開始報綜所稅！　6大新制攻略一次掌握

第一份薪水只26K！財經主播：股市還7年級生公道

外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億

科技工作講曝「應納稅額196萬」！全場跪了

起薪34K！中鋼今年徵224人　即日起報名

5檔台股主動式ETF暴賺！　00981A、00994A今年漲逾7成

融資業務額度拉警報　金管會：個別券商風險考量

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366