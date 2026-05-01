日圓失守160！日本突襲干預　「保衛戰」一夕翻盤飆升3%

▲日圓貶破160引發官方大舉干預，匯價強彈暴漲。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

綜合外電與日媒報導，日圓近期持續走弱，在兌美元匯率一度貶破160關卡後，日本政府與央行態度明顯轉趨強硬，不僅頻頻釋出「將採取果斷行動」訊號，甚至傳出已實際進場干預，掀起一場市場關注的「日圓保衛戰」。

日圓貶破160 官方強硬喊話逼近干預

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在日本財務大臣片山皋月多次警告下，市場對干預預期急速升溫。她直言，當局「已接近採取斷然措施的時刻」，甚至提醒外界「不要放下手機」，暗示匯市可能隨時出現重大動作。

同時，日本財務省外匯事務官三村淳也罕見放話，稱目前是對市場的「最後撤退警告」，點名匯市投機行為升溫。官方接連強硬發言後，日圓匯價一度出現反彈，顯示市場對政策介入高度敏感。

傳已出手干預 日圓盤中暴漲3%

多家媒體引述消息指出，日本政府與日本銀行已於4月30日進場，採取「賣出美元、買入日圓」的干預措施。這是自2024年7月以來，東京當局首度再度出手穩匯。

在干預與口頭警告雙重影響下，日圓兌美元匯率從接近160的低點快速拉升，一度強彈至約155，單日升幅高達約3%，創下近年罕見的劇烈波動，也讓市場對後續政策動向更加關注。

中東局勢＋利差擴大 日圓承壓關鍵

分析指出，此波日圓重貶，主要受到中東緊張局勢升溫推升油價影響。由於日本高度依賴能源進口，油價上漲加劇貿易赤字壓力，進一步拖累日圓表現。

此外，美日利差持續擴大也是關鍵因素。聯邦準備制度維持高利率政策，而日本央行仍對升息保持審慎，使資金持續流向美元資產，形成結構性貶值壓力。

黃金週成關鍵時機 市場緊盯下一步

值得注意的是，日本即將進入「黃金週」長假，市場流動性下降。歷史經驗顯示，低流動性時期往往是官方進場干預的時機點，2024年亦曾在類似時點出手。

不過，市場對干預效果仍存疑。分析師認為，在美元強勢與高油價背景未改變下，即使官方進場，日圓升勢恐怕僅屬短期反彈，未必能扭轉長期貶值趨勢。