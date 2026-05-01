光速報稅！1小時湧2.6萬件　退稅占7成、手機族最狂

▲綜合所得稅申報起跑，今年因5月1日勞動節全國放假國稅局臨櫃申報暫未受理，民眾不要撲空。資料照（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

綜所稅申報今（1）日正式開跑，即使適逢國定假日無臨櫃服務，網路報稅依舊「開門就爆量」。根據財政部統計，系統開放短短1小時內，已湧入2萬6250件完成申報，展現民眾報稅效率大幅提升。

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▲財政部資料顯示，綜所稅申報起跑僅1小時就湧逾2.6萬件光速申報案。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

從申報結果來看，退稅案件高達1萬8565件，占比逾7成，明顯成為今年主流；相較之下，需繳稅者為5541件，另有2144件不補不退。

進一步觀察申報管道，「手機報稅」成為最大贏家。其中以行動電話認證最受青睞，單一管道就貢獻2萬0585件申報，占整體近8成；其中退稅件數達1萬4843件，退稅金額突破2.7億元，不論件數或金額皆居各類方式之冠。

財政部指出，今年網路報稅系統自0時起全面開放，提供24小時不間斷服務，民眾只要透過電腦或手機，即可完成資料查詢、試算與申報流程，大幅節省時間成本。也有民眾在財政部臉書上表示，「花2分鐘就報完」、「2分鐘」、「醒來，報完稅，繼續睡」

財政部對已完成申報民眾提出4大報稅提醒：

1、務必完成「申報資料上傳」才算完成申報

2、記得下載收執聯並保存7年

3、若有附件直接線上上傳免寄紙本

4、使用稅額試算者，同意即可快速完成申報