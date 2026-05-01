銀行加班累　她想離職「改做2份兼職」！過來人點頭：月收11萬

▲原PO想留更多自由時間。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

每個人的選擇不同，有些人喜歡穩定的正職工作，但也有人選擇更有彈性的兼職工作，一名網友表示，目前在銀行工作，每天加班的生活讓他感到忙碌又疲憊，因此萌生辭職念頭，考慮改做兩份兼職，不僅有更多自己的時間，也能維持收入，「可以這樣嗎？」貼文一出，不少人都有類似的經驗。

原PO在Dcard發文，目前25歲在銀行上班，但工作並不輕鬆，幾乎每天都加班。長時間面對繁忙業務與高壓節奏，讓他感到相當疲累，也開始思考是否要離職。雖然銀行職位在不少人眼中具有穩定性，但對原PO來說，穩定並不代表能帶來理想生活，反而讓他感覺時間被工作綁住。

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打算做兩份兼職 收入與自由兼顧



原PO透露，有意辭職改做兼職，且同時兼職兩份工作，不僅能維持一定收入，時間上也更彈性，不用被工作綁緊，生活不再完全圍著工作打轉，多出來的時間可以旅遊、追星等等，「但好奇有人出社會還是只做兼職的嗎？這樣會不會看起來很不上進？」

貼文一出，選擇兼職工作的網友留言，「我就做兩份兼職，一份時薪250元，一份時薪350元的，一個月也有個11-12萬，就是沒啥自己的時間，時間到就跑，超過時就算加班費，兼職的壞處大概就是沒辦法累計年資」、「我畢業後就一直做兼職，每天都過得很開心」、「我26歲，做兩份兼職持續2年，早班行政櫃檯$196元/時，晚班飲料店$200元/時，時間上可以自行安排這點真的是很自由，但也是蠻累的」。

還有網友透露，「我29歲也是做了體制內很久，後來出國，現在回來想輕鬆自由做2份兼職；誰敢嘲笑我不上進，我就嗆爆他只會關在辦公室做npc」、「之前兼職，月收七八萬，天天被家人罵，說不務正業。只好找了一份穩定月收五六萬的工作。最後受不了，跳到外商做WFH的不穩定工作，上不上進不重要，重要的是『自己想要的生活，別人給不了』」。