日圓才轉強就倒！官方出手嗆聲全失靈　利差壓垮匯價

▲日圓示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日圓在日本當局接連釋出強硬干預訊號、甚至疑似進場買盤支撐後，一度短線反彈，但升勢迅速消退、匯價再度轉弱，市場對政策效果信心明顯降溫。在美日利差持續擴大的背景下，資金回流美元，日圓貶勢延續。

綜合《彭博社》與《路透社》報導，日本官方近期一方面透過實際進場買入日圓、賣出美元干預匯市，另一方面則由財務省官員頻頻對外釋出警告訊號，強調已準備隨時採取行動，以遏止投機資金壓低日圓。不過，市場對此反應冷淡，匯價反彈幅度快速被消化，顯示干預與喊話效果有限。

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日本財務省負責國際事務的副大臣三村淳表示，目前市場投機行為仍然存在，尤其在5月4日至5月6日的黃金週長假期間，流動性下降可能放大匯率波動，當局已做好隨時進場的準備。他並指出，日本與美國維持「極為密切聯繫」，將視市場狀況決定是否進一步行動。

儘管官方態度轉趨強硬，市場走勢卻未出現明顯扭轉。日圓兌美元在政府干預後一度升至155附近，但隨即回落至156至157區間，市場甚至認為將再逼向160叩關，反映資金持續押注日圓偏弱格局，對官方穩匯能力信任度不足。

分析指出，日圓持續走弱的關鍵仍在基本面。首先，美國利率維持高檔，而日本央行升息步調緩慢，導致美日利差居高不下，資金持續流向美元資產。其次，套利交易持續活躍，使日圓作為融資貨幣的角色未變，進一步加劇貶值壓力。

SMBC日興證券外匯與利率策略師丸山倫人指出，在高油價推升通膨、日本央行升息步調緩慢，以及主要央行維持偏鷹立場的情況下，日圓仍將面臨持續的下行壓力。

此外，日本官方也將關注延伸至能源市場，認為原油期貨的投機交易可能影響匯率波動，顯示政策面對日圓走勢的警戒層級進一步提升。

整體而言，市場普遍認為，單靠外匯干預與政策喊話難以改變趨勢。在利差結構未出現明顯轉變前，日圓仍將承受貶值壓力，匯市走勢短期內難以出現實質反轉。