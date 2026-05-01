輝達卡關！　華為中國AI晶片銷售暴衝6成

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

在美中科技戰與出口管制影響下，輝達（NVIDIA）在中國市場進展受阻，反而讓華為快速崛起。最新消息指出，華為今年AI晶片銷售將大幅成長至少60%，有望一舉拿下中國市場最大市占。

根據《金融時報》報導，華為、輝達皆未對此項消息置評，不過中國科技企業正加速「去輝達化」，轉向採用本土供應鏈。知情人士透露，多家大型科技公司已對華為最新昇騰（Ascend）950PR處理器下達大量訂單，帶動整體需求爆發。該款晶片已於今年3月量產，成為目前出貨主力。

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華為預估，2026年AI晶片營收將達約120億美元（約新台幣3,800億元），相比2025年的75億美元大幅成長。除了950PR外，公司也計畫在第4季推出升級版950DT，進一步擴大產品線。

相較之下，輝達雖已取得美國許可，理論上可向中國銷售H200晶片，但實際出貨仍卡在監管與通關問題，至今尚未放行。市場人士指出，中國政府同時要求企業優先採用本土晶片，使輝達處境更加艱難。

華為則趁勢擴大產能布局，目前主要由中芯國際（SMIC）代工，並規劃今年再啟用兩座新晶圓廠，全力衝刺AI晶片供應。若產能擴張順利，營收仍有上修空間。

儘管華為晶片效能仍落後輝達約兩個世代，但在「推論運算」領域快速追趕。隨著AI應用從訓練轉向實際應用（如生成式AI、代理系統），市場需求重心也逐漸轉移，為華為創造彎道超車機會。

此外，華為也透過自家網通技術打造大型運算叢集，以系統整合彌補單顆晶片性能不足。中國AI新創DeepSeek近期就採用華為950PR進行模型推論，顯示其生態逐步成形。

不過，挑戰仍在。華為軟體平台Cann與輝達Cuda相比仍有差距，開發門檻較高、成本也偏高，成為推廣一大阻力。

摩根士丹利預估，到2030年中國AI晶片市場規模將達670億美元，其中高達86%將由本土供應商主導，顯示在政策與市場雙重推動下，中國AI晶片產業正加速「去美國化」。