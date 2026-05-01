貿協率百名企業領袖赴亞利桑那　深化台美AI與半導體戰略夥伴關係

▲貿協董事長黃志芳與亞利桑那商務廳(ACA)總裁 Sandra Watson合影。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」(Arizona AI and Semiconductor Global Forum)，4月30日於鳳凰城首度舉辦，由外貿協會董事長黃志芳率領台灣企業代表團出席。

此次代表團規模盛大，來自半導體、人工智慧解決方案、電子資通訊及關鍵零組件等領域81家企業、逾150位企業領袖共襄盛舉，為論壇最大國際代表團，展現台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。

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論壇的主辦方亞利桑那商務廳(ACA)總裁 Sandra Watson指出，自2020年以來，亞利桑那州已成功吸引超過1950億美元的外商直接投資(FDI)，在半導體與電腦設備出口領域更是高居全美之冠。

她強調，亞利桑那不僅穩坐半導體製造的領先地位，在人工智慧(AI)、數據中心、潔淨能源、航太國防及自動駕駛等尖端領域，亦展現出極強的投資吸引力。作為全美最強韌的國際供應鏈及科技樞紐，商務廳將持續透過政策支持與人才培育，為全球投資者打造充滿成長潛力的優質環境。





▲貿協董事長黃志芳在的亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇代表台灣代表團致詞。（圖／貿協提供）

黃志芳於開幕致詞時指出，亞利桑那州已躍升為全球半導體創新的首選戰略據點。他強調，人工智慧(AI)的加速發展必須建立在堅實的半導體基礎建設，以及高度互信的夥伴關係之上；而亞利桑那州憑藉其前瞻性的產業政策與完善的人才培育體系，已成為全球AI生態系中不可或缺的關鍵錨點。

此外，他也提及，貿協配合政府政策，協助經濟部於鳳凰城正式設立「台灣貿易投資中心」(Taiwan Trade and Investment Service Center)，致力於為台灣企業提供一站式的投資支援服務，強化台美供應鏈韌性。他期許雙方的合作不只是建設工廠，更是合力打造堅實的產業堡壘，定義下個世紀的產業格局。

論壇首日晚宴，在黃志芳的見證下，亞利桑那商務廳(ACA)與台灣AI大聯盟(TAIA)正式簽署「跨國AI創新與投資生態系戰略合作備忘錄(MOU)」，宣示雙方將針對四大核心項目展開合作：推動跨國共同投資、對接亞利桑那州頂尖大學資源以加速研發成果商業化(PoC)、共同培育具國際視野的創新人才，以及將亞利桑那州作為台灣AI技術驗證與市場擴展的試點基地(Testbed)。透過四大合作項目，期許強化對接雙邊資源，推動台美AI產業的深度融合。

除半導體及AI產業，生醫產業亦是台灣企業近年赴美布局之重點，此行黃志芳也特別率團參訪台灣AI生醫展示中心。匯嘉集團董事長楊淑貞表示，鳳凰城的台灣生醫展示中心匯集16家企業，展現台灣在數位健康、遠距醫療、精準醫療、智慧長照與創新醫材等領域的優越實力，也讓與團團灣企業體會到除了半導體和高科技產業以外，美國尚有許多值得開發的商機。



本次外貿協會率團出訪，展現了台灣與亞利桑那州的經貿合作已邁入全新的戰略階段。未來，外貿協會將持續透過全球服務網絡，深化各層級的經貿交流，協助台灣企業在台美產業合作浪潮中精準布局，共同開創互利共榮的經貿新局。