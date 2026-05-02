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綜所稅申報季開跑！搶買黃金先看稅　勤業揭3大投資課稅差很大

▲黃金價格飆漲，搶上車或獲利了結的民眾，都要注意衍生稅負。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃金價格飆漲，搶上車或獲利了結的民眾，都要注意5月綜所稅申報時衍生的稅金問題。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月綜合所得稅申報季正式起跑，但不少投資人可能忽略，熱門的黃金投資其實「不一定會自動出現在查調所得中」。會計師提醒，黃金交易在部分情況下會被認定為「財產交易所得」，需自行申報，若疏忽恐有補稅風險。

▲▼投資黃金，綜所稅申報大不同。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

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▲投資黃金，綜所稅申報大不同。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

隨著金價波動加劇，去年市場掀起一波搶買、搶賣黃金熱潮，到了今年5月就成為綜所稅該不該提出申報的新課題。勤業眾信聯合會計師事務所指出，民眾透過不同管道投資黃金，包含實體黃金、黃金存摺以及黃金ETF或基金，其課稅方式差異相當大，但多數情況仍須併入綜合所得稅申報，相關規定卻經常被忽略。

實體黃金方面，若屬短期買賣，通常會被認定為「一時貿易所得」，按賣出價格6%推計所得後併入綜所稅；若能提供進出成本證明，則可改以「財產交易所得」，依實際價差計算損益申報。

至於黃金存摺，因屬帳戶內黃金買賣，性質接近證券交易。一般交易利得目前採停徵證所稅制度，但仍須留意相關交易稅負；若衍生其他收益，仍可能須納入綜所稅。

而投資人常見的黃金ETF與基金，課稅規則則依標的不同而有差異。勤業說明，境內ETF交易所得屬證券交易所得，目前停徵，但需負擔證交稅；若有配息，則須併入綜所稅。若投資標的為境外ETF或連結海外資產，其交易所得可能被列為海外所得，需納入基本所得額，適用最低稅負制。

勤業提醒，黃金投資不僅看價格漲跌，稅務影響同樣關鍵。特別是在綜所稅申報期間，部分黃金交易所得不會自動帶入申報資料，投資人應主動檢視各類投資收益，依規定誠實申報，以免因漏報而遭補稅甚至裁罰。

關鍵字： 標籤:黃金投資所得稅申報稅務風險財產交易ETF課稅

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