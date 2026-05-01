國票證「霸凌案」風波再起　副董陳冠如親上陣回應

圖文／鏡週刊

國票證券副董事長陳冠如先前曾被爆出對員工言語羞辱、霸凌，當時員工、現任國票總稽核昨（30）日協同台北議員林亮君召開記者會指出，指國票證券內部認定「職場不法侵害成立」事後卻又意圖重啟調查，甚至要求受害者離職應簽承諾書「無不法之存在」，必須放棄法律權利。目前北市勞動檢查處與陳冠如均回應了。

國票證券副董事長陳冠如先前曾被爆出對員工言語羞辱、霸凌，當時員工、現任國票總稽核昨（30）日協同台北議員林亮君召開記者會指出，指國票證券內部認定「職場不法侵害成立」事後卻又意圖重啟調查，甚至要求受害者離職應簽承諾書「無不法之存在」，必須放棄法律權利。

林亮君指出，此案在國票證券接獲申訴後依職安法啟動內部調查，認定「職場不法侵害成立」；但國票證券又另組調查小組重啟調查，想要推翻「不法侵害成立」的認定，甚至要求被害者離職時要簽署放棄法律權利的「承諾書」。

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面對指控，國票證券（以下簡稱國票證）回應事件發生來龍去脈。有關114年5月13日總稽核王君申訴調查報告，從未提報董事會，且原調查報告經獨立董事依法規定訪談相關人員，發現在程序上有以下嚴重瑕疵，包括成員實際上均非由召集人選任；前董事長、前總經理參與簽核本件相關公文，未為利害關係迴避，違反本公司預防計畫規定；以及申訴人更有涉入本件申訴後續程序之情等等，認為該調查報告應屬無效，並提報本公司115年3月6日審計委員會及董事會，已於115年4月1日告知王君董事會相關決定。

國票證指出，如果王君仍欲申訴，將繼續依規定組織處置小組進行相關程序；如欲撤回，則請簽承諾書等文件，以利結案。國票證副董事長說明，王君提出350萬金錢補償及撤回對王君「私人刑事案件」告訴要求，站在國票證基於守護全體股東資產職責，嚴正拒絕此類公私不分，且無法律正當性訴求。上述均於尊重當事人意願之前提下簽署，絕無所謂強迫情事，也無逼迫簽署承諾書。

而今（5月1日）日台北市勞動檢查處則表示，重啟調查無效，針對承諾書部分，為確保勞工權益，勞動局將主動協助後續處理，勞工可透過勞資調解，或義務律師諮詢服務。



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