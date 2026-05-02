AI驅動成長、地緣風險拉鋸　科技股搭配美元3類資產降波動風險

▲AI帶動科技股成長，法人建議搭配美金降低資產波動度。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

儘管中東戰爭尚未平息，AI產業持續高速成長，帶動全球科技股、半導體與資本支出循環擴張，形成多空力量拉鋸，群益投顧認為，AI驅動成長、地緣風險壓抑估值，投資策略上宜維持成長與防禦並重，科技股可逢回布局，但需搭配美元、黃金與短債等三類資產，降低波動風險。

群益投顧指出，AI仍是全球股市最核心的多頭主軸，美國大型科技股持續受惠於生成式AI延伸至代理型AI、雲端運算、資料中心建設與半導體需求，輝達、微軟、超微、台積電（2330）等企業資本支出與獲利展望仍具支撐力，亞洲市場中，台股、韓股與日本股市同樣受惠於AI供應鏈擴張。

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然而，中東局勢若惡化導致油價快速上漲，將推升企業成本與全球通膨預期，使高估值科技股面臨修正壓力；整體而言，全球股市中期仍偏多，但波動將明顯加劇，資金可能持續集中於AI受惠族群，而非全面性牛市。

在債市方面，此次油價上升可能重新推高通膨，使聯準會、歐洲央行等主要央行延後降息時程或有升息的可能性，倘偌美國通膨維持黏著，美債殖利率恐維持高檔震盪，長天期債券價格壓力較大，相較之下，短天期債券因收益率較高、利率風險較低，吸引力相對較強，投資等級公司債也可能成為穩健資金配置標的。

在匯市方面，美元短期仍具優勢，當中東衝突升高，市場避險情緒往往推升美元需求。同時，美國利率若維持高檔，也支撐美元表現，日圓雖具避險屬性，但因日本升息腳步放慢，與美國利差仍大，走勢偏弱，而歐元則受制於能源價格風險與歐洲經濟成長低迷，歐元走勢疲弱，亞洲貨幣如新台幣、韓元則將取決於AI出口動能是否足以抵銷能源進口成本上升。

