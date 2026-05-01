今彩539頭獎開出2注！　800萬獎落高雄

綜所稅申報季開跑！搶買黃金先看稅 勤業揭3大投資課稅差很大

5月綜合所得稅申報季正式起跑，但不少投資人可能忽略，熱門的黃金投資其實「不一定會自動出現在查調所得中」。會計師提醒，黃金交易在部分情況下會被認定為「財產交易所得」，需自行申報，若疏忽恐有補稅風險。

貿協率百名企業領袖赴亞利桑那 深化台美AI與半導體戰略夥伴關係

美國亞利桑那州商務廳所舉辦的「亞利桑那人工智慧及半導體全球論壇」(Arizona AI and Semiconductor Global Forum)，4月30日於鳳凰城首度舉辦，由外貿協會董事長黃志芳率領台灣企業代表團出席。

5月桶裝瓦斯價格不調整 中油已吸收25億元

台灣中油公司今（1）日表示，為配合政府穩定物價政策，宣布自明（2）日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

輝達卡關！ 華為中國AI晶片銷售暴衝6成

在美中科技戰與出口管制影響下，輝達（NVIDIA）在中國市場進展受阻，反而讓華為快速崛起。最新消息指出，華為今年AI晶片銷售將大幅成長至少60%，有望一舉拿下中國市場最大市占。

日圓才轉強就倒！官方出手嗆聲全失靈 利差壓垮匯價

日圓在日本當局接連釋出強硬干預訊號、甚至疑似進場買盤支撐後，一度短線反彈，但升勢迅速消退、匯價再度轉弱，市場對政策效果信心明顯降溫。在美日利差持續擴大的背景下，資金回流美元，日圓貶勢延續。

光速報稅！1小時湧2.6萬件 退稅占7成、手機族最狂

綜所稅申報今（1）日正式開跑，即使適逢國定假日無臨櫃服務，網路報稅依舊「開門就爆量」。根據財政部統計，系統開放短短1小時內，已湧入2萬6250件完成申報，展現民眾報稅效率大幅提升。

13家金控股利一文看 9家股息殖利率逾4％

13家金控股利全數出爐，若以昨（30）日收盤價計算，當中有9家潛在殖利率超過4%水準，而中信金（2891）、富邦金（2881）、凱基金（2883）殖利率分別為4.78%、4.72%，以及4.65%，位居前三高者，13家金控今年合計現金股息發金額達3400多億元，刷下新高紀錄。

IEAT與日本能率協會推廣台日物流及食品餐飲 提供我買家獎勵補助

台北市進出口公會(IEAT)與日本能率協會(JMA)為推廣台日物流解決方案及促進食品餐飲及外食服務業之合作，JMA訂於6月24日至25日舉辦「福岡國際物流綜合展」、10月28日至29日舉辦「亞洲食品出口展/九州沖繩外食與餐飲服務產業展」。JMA特別提供IEAT會員廠商「買家商談補助計劃」。

融資業務額度拉警報 金管會：個別券商風險考量

今年以來台股行情持續加温，上市成交量逼近兆元，而投資人開始擴大財務槓桿操作，部分券商「不限定用途款項借貸」額度接近滿水位，要求開放上限聲音傳出，金管會證期局副局長黃厚銘於今（30）日指出，經統計到4月底34家券商辦理融通業務占淨值比重約159%，還沒有一家券商達到400%上限，近期要求放寬融資業務限制的傳言，應該是券商個別風險控管考量

41萬股民注意！ 富邦金配息4.25元、股息殖利率4.72％

擁有41.1萬名股東富邦金（2881）於今（30）日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利4.25元，現金股利同歷年最高紀錄，現金股利配發率50.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標，以今日90元收盤價計算，潛在股息殖利率4.72%。