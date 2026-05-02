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海岬型船日租漲破4萬美元　各國囤積大宗貨、中國鐵礦石庫存創新高

▲裕民、中航、新興都擁有海岬型船船隊。（圖／取自裕民官網）

▲海岬型船日租漲破4萬美元。（圖／取自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)昨(1)晚上升到2730點，單日上漲44點，海岬型船現貨市場日租單日上漲1087美元，漲破4萬美元，來到40,331美元，是一般成本價1.8萬美元的2.24倍價，散裝船運市場高階指出，因為地緣政治與戰爭風險，各國都在提高大宗貨庫存，中國大陸的鐵礦石庫存已達1.6億噸，打破疫情期間的1.58億噸新高。

業界高階分析，時序進入5月，氣溫日益提高，在原油供應不足情況下，為降低可能風險，估計中國大陸、印度等人口大國都會開始囤積煤炭，以應夏日用電需求，台灣雖然對燃煤機組設有上限，但是真缺電時，估計也會像印度一樣提高煤的進口量與用量。

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另在油價高漲情勢下，船舶營運商也都會設法提高運價以應對高漲的成本，穀物也因肥料漲價拉高種植成本，通膨問題已經浮現，大宗商品反應最快，而戰爭狀態下運價漲，戰後重建也會讓運價上漲。

由於船舶建造與維修成本拉高，加上零組件、保險費與用人成本等都上漲，目前各型散裝船成本價估計都拉高近千美元，海岬型船每日成本估計在1.8到1.9萬美元之間，巴拿馬型約在1.1-1.2萬美元之間，超輕便型估計約1.1萬美元，輕便型也要1萬美元，但是以目前現貨市場運價看，都能享有很好獲利。

昨晚海岬型船日租為40,331美元、巴拿馬型18,018美元、超輕便型19,209美元、輕便型14,666美元。目前海岬型船一年期長約價已經拉高到3.5到3.6萬美元，估計會讓不少船東選擇簽下一年期長約，以確保近倍數的獲利。

關鍵字： 海岬型船漲破4萬美元囤積大宗貨中國鐵礦石創新高

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