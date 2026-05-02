Honda關閉中國2工廠！486揭「外資撤離3原因」：經濟大崩潰的預告

▲Honda宣布5月將關閉中國的兩座工廠。（圖／翻攝自Honda）

記者施怡妏／綜合報導

日系汽車大廠本田（Honda）宣布，5月將關閉在中國的兩座工廠。電商達人「486先生」陳延昶表示，表面上是裁掉7800人，但若加上背後衛星工廠與供應鏈，實際上有2萬個家庭的工作崗位直接消失。他指出，這並非是單一企業的經營問題，而是中國經濟可能面臨「大規模崩潰」的預告。

「486先生」陳延昶在粉專發文，本田2020年在中國仍賣出160萬輛車，到了2025年只剩65萬輛，連續5年大幅下滑，讓關廠成為早晚會發生的事。不過他也強調，本田只是中國外資調整中的一個例子，真正值得關注的是更多產業正在同步縮減中國業務。

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外商集體撤資原因：成本、風險、供應鏈安全

陳延昶指出，2021年外國對中國投資仍有3440億美金，到了2023年降至330億美金，2024年只剩45億美金，回到1991年以前的水準。他提到，同年中國對外出現1730億美金資本外流，淨流出達1680億美金，為1990年有紀錄以來最大規模，到2025年，外國投資預計只剩7.3億人民幣「這代表外國人不敢投，中國有錢人也在拚命把錢往外搬。」

陳延昶分析，外資撤離背後有3項因素。第一，中國製造成本不再像過去便宜，本土品牌競爭也越來越激烈；第二，禁令、資料傳輸限制與政策不確定性，讓外商覺得風險大於報酬；第三，全球企業現在更重視供應鏈安全，不再只追求低成本，因此紛紛分散產能，降低對中國單一市場的依賴。

從世界工廠轉向不確定市場



就業市場方面，陳延昶估算，這波撤資潮保守估計，已造成中國超過1000萬個直接工作崗位流失，若再加上餐飲、物流、租賃等次生消費鏈連帶影響，受影響人口恐達3000萬至5000萬人。他表示，這是一個時代的轉折點，當外資把錢、技術和管理經驗一起搬走時，未來的就業市場將面臨漫長的寒冬，「難怪現在中國大學生畢業後都沒工作，中國正在從『世界工廠』轉變為一個高度封閉、高度競爭且高度不確定的市場。」