太空AI熄火、人形機器人點火！　盟立、和大、東元，馬斯克里程碑下的受惠者

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

文／玩股華安

太空AI熄火，資金轉向今夏量產的 Optimus，帶動盟立、和大等台廠，電池成商用化的關鍵。

隨著 SpaceX 的太空 AI 宣告面臨商業化的高門檻風險，4 月 23 日相關族群的重挫，但資金也隨即轉向回到馬斯克 2024年的核心願景：人形機器人。從盟立（2464）、上銀（2049）4 月中旬的領先發動，再到太空 AI 熄火隔日（4/24）亞光（3019）的強攻漲停，顯示市場目光已正式從「外太空」回歸「地面」，往即將實現的人形機器人進行布局。

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Optimus Gen 3 的核心升級，聚焦於那雙足以媲美人類靈巧度的全新手部設計，具備 22 個自由度並由高達 50 個執行器組成，這不僅是硬體上的里程碑，更是機器人從「展示品」轉為「勞動力」的關鍵。此外，馬斯克確認 Optimus 機器人生產將於 7 月底或 8 月在弗里蒙特工廠啟動，就在 Model S 和 Model X 於 5 月初停產後的四個月內。馬斯克同時確認，特斯拉正在德州 Giga Texas 興建第二座 Optimus 工廠，預計 2027 年夏天投產，時間表如下：

2026 年 7∼8 月：弗里蒙特工廠正式啟動 Optimus Gen 3 量產線

2026 年底：第一批商業客戶（B2B 企業端）開始出貨，初期僅限工業客戶

2027 年夏天：德州第二工廠投產，進入高量產階段，馬斯克的成本目標是量產後低於 3 萬美元

2027 年底：消費者公開銷售目標

人型機器人－台灣供應鏈誰受惠？

盟立（2464）— 關節減速機，最直接

諧波減速機是人形機器人每個關節都要用的核心零件，盟英科技已確立商業化能力。Optimus 年產目標百萬台，每台機器人需要多個關節，這個數字的乘數效果不用多說。

和大（1536）— 減速齒輪傳動

和大原本就是特斯拉主要供應商，共同投資的盟英科技主要產品「機器人關節型自動手臂高精度減速零組件」已開始出貨，與特斯拉的關係只會越來越緊密。

亞光（3019）— 機器人之眼

亞光正積極布局人形機器人視覺感測市場，深耕核心玻璃球非球面技術，生產高解析度精密鏡頭，目前客戶已涵蓋美、日、歐廠商，預估今年下半年至 2027 年開始量產。董事長指出，一台人形機器人至少需要七到八顆鏡頭。

東元（1504）— 馬達

伺服馬達是人形機器人驅動肩、膝、腕等關節的動力來源，東元深耕工業馬達數十年，技術門檻與客戶基礎都在，屬於「不管哪個廠牌的機器人都要用到」的底層供應商。

四檔個股各有卡位，但若論低基期與補漲空間，和大與東元最受市場矚目，一個從特斯拉電動車浪潮跌落谷底等待翻身，一個從鴻海盟約高點腰斬蓄勢待發，機器人題材能否成為兩者的華麗轉身？

和大（1536）：從「馬斯克座駕」到「機器人肢體」

和大 2025年的財報出現由盈轉虧的情況，EPS 從 2024年的 0.7 元，轉為 2025年的 -2.71 元，「由盈轉虧」主要源於全球電動車市場的激烈「內捲」。隨著中國車廠的價格戰與特斯拉訂單調整，和大不僅面臨營收縮減，更深受高庫存跌價損失與利息費用負擔。過去曾隨特斯拉電動車浪潮騰飛的和大（1536），如今再次成為市場期待「華麗轉身」的焦點。隨著馬斯克將人形機器人 Optimus 視為統治勞動力市場的終極武器，和大身為特斯拉長年倚重的齒輪減速機核心供應商，雙方的合作默契已從「車用」無縫接軌至「機器人用」。

和大在此領域並非單打獨鬥，其與盟立共同投資的盟英科技，所生產的「機器人關節型高精度諧波減速機」，正是讓機器人能像人類般流暢活動的靈魂組件。面對這類對精準度與耐用度要求近乎苛刻的零組件，和大憑藉成熟的齒輪加工技術與已開始出貨的實績，成功卡位全球機器人供應鏈的最前線。

東元（1504）：重回「鴻海盟約」起漲點，工業之心再度因機器人跳動

東元（1504）在機器人題材中的角色相對低調，但基本面其實更紮實。工業馬達與伺服馬達是機器人關節驅動的核心動力來源，東元深耕這個領域數十年，旗下美國子公司 TECO-Westinghouse 更是具備美國政府採購資格的馬達供應商——這在美國製造回流的趨勢下，是任何新進競爭者都短期無法複製的優勢。

2025 年 7 月，東元宣布與鴻海換股結盟，主攻 AI 資料中心建置商機，股價一度從 50元附近飆漲至 127元。如今股價已從高點腰斬，在 AI資料中心與機器人馬達雙題材下，也同樣具備布局機會。

人形機器人不是終點，仿生機器人才是

這裡有個更大的問題值得想一想：為什麼機器人一定要長得像人？人類在演化史上，說穿了只是一個相當普通的物種。我們在地球上存在的時間，遠比蟑螂（3 億年）、鱷魚（2.3 億年）、鯊魚（4.5 億年）短得多。這些生物之所以能撐過大滅絕、撐過氣候劇變，靠的不是大腦，而是身體構造的高度適應性。

研究人員早已從這些生物身上取材，做出了以下真實存在的仿生機器人原型：

仿鷹眼視覺系統：老鷹視網膜的感光細胞密度是人類的 5 倍，科學家以此為藍本開發出「仿鷹眼微型視覺系統」，已應用於空中小目標偵測，鎖定目標面積不足畫面 0.5% 的物體，這是傳統攝影機難以達到的精準度，目前正被整合進無人機的視覺感知模組。

仿鯊魚電場感測器：鯊魚能透過頭部密布的「勞倫氏壺腹」感測獵物肌肉收縮產生的微弱電場。受此啟發，研究人員已開發出仿生軟性電感測器，可在機器人接觸物體前就感知到目標的位置與距離，實現「預接觸感知」——這正是人型機器人靈巧手目前最缺乏的能力。

仿螞蟻群體搬運機器人：哈佛大學近期開發出一批「RAnts」機器人，複製螞蟻群落自我組織的能力，無需中央指揮即可協作完成建造與拆解任務，這種去中心化的協作邏輯，是單一人型機器人完全不具備的效率模式。

仿蜜蜂偏振光導航感測器：蜜蜂靠感測天空偏振光的角度來定位，研究人員已開發出仿生偏振光導航感測器，成功應用於移動機器人與無人機的自主導航，在無 GPS 訊號的環境下仍能精準定向，這在戰場、礦坑、地下室等 GPS 失效場景中具有無可替代的價值。

人類的優勢只有兩個：大腦的抽象思考，以及手指的精密操作。但這兩個優勢，AI 和精密機械手都在快速追上。

真正的終極機器人，可能不是人形，而是仿生形。四足機器人在崎嶇地形的穩定性遠超雙足人型；仿生感測器的精準度遠超人類感官；波士頓動力的 Atlas 已捨棄「看起來像人」的執念，轉而追求「在真實工業環境中可靠運作」的設計邏輯。人形機器人是最容易讓人理解的市場故事，但仿生機器人可能才是效率最高的工程解答。

Optimus Gen 3 今年夏天啟動量產、2027 年放量，盟立、和大、亞光、東元等，也將成為受惠者。然而 Optimus Gen 3 搭載的是 Tesla 自家 4680 電芯、容量 2.3 kWh，輕作業約撐 8 小時，高強度工廠作業只剩 4 到 6 小時。一個正常工人一天工作 8 小時，機器人卻可能中途沒電，這不是規格表上的小字，而是人形機器人從「展示品」走向「真正替代勞動力」之前，必須跨越的核心障礙，固態電池被視為解方，同步成為市場關注的焦點。

機器人的未來，形態會由任務決定，而不是由人類的自我想像決定。人形只是其中一種選擇，而且未必是最常見的那種。每一種形態都是針對特定環境的工程解答。人類花了幾百萬年演化出這副身體，才勉強適應地球上的部分環境；機器人不需要重走這條路，可以直接選擇最適合任務的形態。現在押注供應鏈是合理的，但真正想得遠的投資人，應該同時思考：當仿生機器人走出實驗室的那天，台灣有哪些公司的技術能同時服務人形與非人形客戶？那才是真正的護城河。