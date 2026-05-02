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台股暴漲　敢買就會贏？阮慕驊嘆「賺了幾把就自封股神」

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲台股多頭熱，投資人喜孜孜。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股近日正熱，更一度衝破4萬點大關，全台陷入投資狂熱，但投資人心情卻出現兩極。有散戶曬出未實現獲利超過50萬元的庫存單，猶豫是否該先落袋；另一邊，市場接連傳出億元違約交割事件。資深財經主播阮慕驊表示，投資不是只看短線賺多少，更重要的是能不能長久留在市場裡。

散戶曬出庫存單　猶豫該不該賣掉

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有網友在PTT股版發文，貼出帳戶庫存單，擁有7張0050跟230股的台積電，庫存總市值高達139萬，損益59萬元，將近是他一年的底薪，陷入「繼續放著滾」還是「先賣掉安心」的兩難，尤其看到身邊同事們都獲利了結後更猶豫，似乎只剩他紙上富貴。

貼文掀起熱論，有一派網友建議繼續放，「台積電沒有人在賣啦」、「這些好股票有在賣的嗎」、「不缺錢就繼續放阿」。不過也有人認為「落袋為安」才是真的賺到，也有人建議把部分持股賣出，先保留一半獲利，「會怕就賣阿，不然就賣一點，或是賣一半，不要全賣」。

阮慕驊：股市比的是誰活得久

財經專家阮慕驊則在Threads發文，「股市不是比今年誰賺的多，而是誰活得久！」先有金居，再有穩懋、信驊接連爆出上億元違約交割，市場在歡呼行情的同時，又一批「股神」被掃出場，「今年台股賺不到錢，反而落得違約交割背負刑事責任，真是大笑話。」阮慕驊點出這些案例的共同問題，過度自信、想賭一把，把「愛拚才會贏」的心態用在投資上。

阮慕驊表示，台股近年太好賺，讓不少人產生只要敢買就會贏的錯覺，贏了幾次就自封股神，卻沒有長期策略，也缺乏風險控管觀念；在連勝的刺激下，投資人容易越做越大，放大槓桿放手狂賭。他強調，「股市走得久，比走得快更重要」，就跟爬山一樣，按步就班走到攻頂，比不懂得調節呼吸，內行一看就知道高下。

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關鍵字： 台股投資心態違約交割長期投資財經分析

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