一堆人在股市賺飽飽　他卻崩潰哭「賠了23萬」！全場一看秒懂

▲原PO買個股虧錢。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股氣勢如虹，台積電股價一路走高，讓不少投資人開心歡呼，不過有網友哀號，接觸股票約3、4年，用辛苦工作賺來的錢投資，本金約40萬元，如今帳上只剩約17萬元，累計虧損約23萬元，猶豫該不該繼續待在股市。貼文一出，網友驚呼「現在大多頭無腦買都能賺，你怎麼有辦法賠23萬？」

想賺回虧損 賠23萬又怕再輸下去



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網友在Dcard發文，開始接觸股票至今大約3、4年，用上班賺來的錢投入市場，本金約40萬元，但目前只剩下約17萬元，陸續虧損約23萬元。他求助，是否應該把剩下的錢都拿去買ETF嗎？「想至少把賠的23萬賺回來，但就怕是越輸越多，到最後連僅存的17萬都沒了」。

貼文一出，網友驚呼，「這5年台股漲了100%以上，你還能賠錢，應該檢討自己怎麼選股了」、「剛開始直接All in 0050都不會這麼慘」、「去年四月股災賠了50萬，大多頭已經全部收回還倒賺，有點好奇您都買了哪些股票？」、「去年4月All in 0050，現在都翻倍了，你還是乖乖買0050，刪掉APP」。

網友建議定期定額買ETF就好

原PO在留言區透露，有定期定額買ETF，目前穩定投資快兩年，沒有去動它，所以這部分目前損益是正的，虧損的是個股，「我是用額外的40萬本金去陸續買，很常都是股票買了開始跌，然後跌了好一陣子都沒有上來，我就會想說止損賣掉，每次都是萬以上在累積，所以才會到現在共賠了23萬左右」。

網友建議，「如果你會抱一年以上，那就投熱門的ETF，不要亂買槓桿或高風險的，最好就0050、006208那種，如果你自知會忍不住頻繁進出，那就拿去存定存，股票不太適合你」、「如果不太會選個股還是玩ETF就好」。

也有過來人分享，「我是賠100萬（不要學，當沖），現在把剩下的本買記憶體了，目前正16萬，有信心明年賺回來」、「我以前也慘賠，之後完全不碰個股（死都不碰），100%都是主流ETF，也開始獲利了，祝福你」。