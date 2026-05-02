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全球手機直連衛星市場規模今年估將年增49%　供應鏈有望迎新機遇

▲▼ 美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國太空探索科技公司（SpaceX）星鏈（Starlink）。（圖／達志影像／美聯社）

記者高兆麟／台北報導

隨著全球行動通訊標準3GPP Release 17與Release 18持續將衛星通訊納入規範，手機直連衛星（Direct-to-Cell）技術加速成熟。TrendForce最新研究指出，全球衛星業者正積極從傳統「衛星寬頻服務」轉向「手機直連衛星」，預估2026年全球手機直連衛星市場規模將成長至76億美元，年成長率約49%。

TrendForce表示，手機直連衛星可有效解決偏遠地區無地面基地台的困境，滿足通訊需求，同時大幅提升緊急救援的訊息傳輸效率。在各衛星商中，Starlink於MWC 2026正式推出「Starlink Mobile」服務。透過在較低軌道部署新一代V2衛星，大幅提升訊號收發可靠性，將服務範圍從原本的文字訊息擴展至語音通話與影片傳輸。另一家積極布局的AST SpaceMobile，預計2026年在美國與日本正式推出包含簡訊、語音及視訊傳輸在內的完整服務。

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TrendForce指出，在主要電信業者大力支持下，手機直連衛星不僅用戶數量快速成長，黏著度也不斷提升，用戶類型更從個人擴展至企業用戶。其中，美國偏遠地區的採礦業者與大型農業企業，因在網路訊號不穩定的環境中仍需即時掌握生產數據，展現強烈的額外訂閱意願，促使Starlink與AST SpaceMobile初期皆優先聚焦美國市場，以快速累積商業實績。

分析全球手機直連衛星供應鏈，上游聚焦關鍵模組，涵蓋天線、射頻前端與基頻晶片。例如Anokiwave提供衛星晶片，Analog Devices、Qorvo供應射頻模組；而Starlink、AST SpaceMobile則自行開發基頻模組，以克服太空通訊的高延遲問題。供應鏈中游為衛星內基地台與系統整合，通常由零組件廠提供模組後，交由Starlink、AST SpaceMobile進行整體的衛星系統整合。下游為手機與電信服務端，由Samsung、Google、Vivo等品牌導入Qualcomm或MediaTek的衛星通訊晶片，並由電信商推出對應的手機直連衛星服務方案。

觀察台灣通訊零組件產業，廠商已具備從關鍵零組件到次系統整合的一站式服務能力，涵蓋Ka頻段客製化相位陣列天線、GaN（氮化鎵）高功率晶片、射頻前端模組整合等領域，具備顯著競爭優勢，有望切入Starlink、AST SpaceMobile等國際大廠的供應鏈。然而，台灣廠商在衛星間鐳射通訊鏈路（ISL）等高門檻核心技術上，因缺乏設備系統整合能力，仍面臨較大挑戰。

關鍵字： starlink

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