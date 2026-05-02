新興航運收購首艘中程成品油輪　強化船隊多元化與油輪市場布局

記者張佩芬／台北報導

新興航運集團(2605)宣布，集團透過100%持有子公司Norley Corporation Inc.的子公司 Delight Way Limited，收購一艘中程MR(Medium Range)成品油輪，正式拓展至 product tanker市場，船隻預計今年5至6月間完成交船。

本次收購船舶為一艘約49,999載重噸(DWT)的中程成品油輪，船隻建造於2019年，購買價格約為美金3980萬元。該船舶主要運輸柴油、汽油及航空燃油等成品油貨載，具備較高航線彈性與全球市場流動性。

該船目前已由美國最大私人跨國企業嘉吉(Cargill)承租，租金約為每日18,000美元，於新興完成接船後，租約預計仍將持續約12個月。以目前市場行情觀察，同類型MR成品油輪的一年期租金水準約為每日25,000美元。

新興航運表示，本次為集團首次投資MR成品油輪，代表公司正式朝product tanker市場布局，進一步擴大油輪業務範圍。過去集團主要經營乾散貨與VLCC原油油輪業務，本次新增MR 成品油輪，將有助於分散單一市場波動風險，並提升整體船隊營運彈性。

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公司指出，近年全球成品油貿易流向持續重組，包括歐洲能源供應調整、俄烏戰爭後之能源制裁、煉油產能區域化及長程航線增加等因素，均支撐MR成品油輪市場需求與ton-mile growth。相較於VLCC市場高度受地緣政治影響，MR成品油輪市場具備較多元貨種與區域航線特性，可提供較穩定之營運現金流。

此外，目前MR成品油輪現貨市場仍維持相對強勢，主要航線現貨日租金約落於每日30,000元至100,000元區間。雖然近期市場波動增加，但整體product tanker市場供需仍具支撐。

根據第三方船舶估值報告，本次交易價格低於市場估值區間(約4550萬美元)，具備一定資產取得優勢。

新興航運強調，未來將持續審慎評估市場機會，並依據全球航運市場趨勢、資本配置效率與風險管理原則，持續優化船隊結構與提升長期競爭力。

另目前本公司兩艘 VLCC 超大型原油油輪仍持續營運中，其中「美生輪」目前日租金約為美金 58,000 元，另一艘 VLCC 日租金則約為美金 100,000 元。由於油輪市場租約型態、航線安排及 pool allocation 機制不同，實際收益仍將依各船營運安排與市場狀況而有所變動。

新興先前出售的一艘超大型油盈(VLCC)，4月間已經完成交船，獲利3217萬美元，約可貢獻稅前EPS1.73元。

公司現有兩艘VLCC持續營運中，其中「美生輪」目前日租金約為58,000美元，另一艘日租金則約為美金100,000元。由於油輪市場租約型態、航線安排及pool allocation機制不同，實際收益仍將依各船營運安排與市場狀況而有所變動。美生輪的約6月到期，估計新約運價將可大幅提升，以目前行情，一年期租約約10萬美元，兩年期約6萬美元。