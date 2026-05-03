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連台積電都被盯上！　處置股大爆量「關緊閉」3劇本

隨台股續創新高，上市櫃處置股在4月明顯大幅躍升。

▲隨台股續創新高，上市櫃處置股在4月明顯大幅躍升。

圖文／鏡週刊

台股迎來瘋牛般的多頭行情，指數一度站上4萬點；隨著市場熱度持續升溫，「處置股」也漸成為觀察資金情緒與行情節奏的重要風向球。統計至4月30日，上市櫃被「抓去關」的個股達75檔，且在4月初一度逼近百檔水位。專家指出，當處置股數量快速攀升至此區間，往往不只是個股過熱，而是整體市場資金過度集中、情緒偏向亢奮的訊號。

在台股市場裡，被列入「處置」的股票，市場俗稱「關緊閉」（分盤交易），看似只是交易制度的調整，往往也是行情節奏轉變的關鍵時刻。資深分析師陳榮華指出，撮合時間一旦拉長，對市場熱度是非常直接的考驗，「一般來說，5分鐘撮合還能維持一定交易動能，一旦拉長到20分鐘，流動性會明顯下降，行情幾乎是從夏天瞬間進入冬天。」

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統計至4月30日處置股共75檔，回顧去年8月中旬至今，處置股數量在今年3月明顯躍升，4月27創下新高94檔。

事實上，「注意股」與「處置股」是台股市場過熱的兩道警示。所謂注意股（黃牌），主要是提醒性質，當個股出現漲跌幅過大、成交量或週轉率異常時，證交所會將其列入名單，提醒投資人該檔股票交易過熱、需留意風險；一旦異常狀況持續，甚至多次觸發標準，就可能進一步升級為處置股（紅牌），透過降低流動性、改變交易方式，強制市場降溫，避免股價過度失控。

一般而言，處置股大致可分為三種類型：連續上攻型、漲多盤整型，以及鎖籌碼低接型。陳榮華認為，不同型態對應的操作策略也截然不同。當股價在處置期間仍持續強勢上漲，代表主力態度積極，可順勢布局，但在「出關」後若出現倒貨跡象，則需果斷退場；若屬於漲多後橫盤整理，則可觀察籌碼是否鬆動，並在解禁前夕伺機布局，等待二次發動；至於鎖籌碼、低接型態，則更考驗投資人對基本面的判斷能力。

他進一步以台積電為例，因短期漲幅過大被列為注意股，4月27日已是第7次，但由於基本面仍具長期支撐，市場多半視為「良性修正」，屬於漲多後的技術性調節，投資人情緒相對穩定，不會過度恐慌；反之，若是單純因市場追價推升而被列為處置股，當行情降溫後，容易迎來轉折。

此外，若個股在進入處置前未出現明顯賣壓，且在處置期間仍維持強勢上攻，代表主力籌碼依然穩固，甚至可能利用分盤交易下散戶難以成交的特性，進一步拉抬股價，「這類型個股，市場常見的操作邏輯是『買在處置、賣在解禁』。」

那麼，當手中持股變成飆股甚至被列入處置時該如何應對？陳榮華提醒，多數散戶習慣等待「出關」後再進場，但這樣的風險在於，一旦解禁、流動性恢復，主力可能迅速倒貨，憑藉低成本優勢全身而退。他建議，投資人應回到本質，釐清被處置的原因，「究竟是基本面具備中長期支撐，還是單純市場過度追價所致？若是前者，可以拉長時間持有，若是後者，則更需要提高警覺、靈活應對。」

資料來源：國票投顧提供，記者整理

資料來源：國票投顧提供，記者整理

注意股條件

  • 30個營業日漲幅超過100%
  • 60個營業日漲幅超過130%
  • 90個營業日漲幅超過160%
  • 近6個營業日累積漲跌超過25%
  • 當日周轉率10%以上
  • 近6個營業日的累積周轉率超過50%
  • 最近6日成交量放大倍數異常
  • 本益比及股價淨值比異常，且當日週轉率及證券商成交買進或賣出該有價證券金額比率過高
  • 最近6個營業日的當日當沖成交量占最近6個營業日總成交量比重超過6成
  • 當天的當沖成交量占該日總成交量比率超過60％

資料來源：證交所，記者整理

處置股條件

  • 連續3個營業日經證交所依「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第4條第1項第1款達到注意股標準
  • 連續5個營業日，或最近10個營業日內有6個營業日，或最近30個營業日內有12個營業日經證交所依上述作業要點中，第4條第1項第1款至第8款達到注意股標準者

資料來源：證交所，記者整理

資料來源：記者整理

資料來源：記者整理

註：處置股皆不可融資券或當沖


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關鍵字： 鏡週刊台股台積電

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