台股5月開盤拚攻4萬點　520行情升溫法人：選股不選市看基本面

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4）日迎來5月首個交易日，在美股勞動節期間走揚帶動下，市場樂觀看待指數再度挑戰4萬點整數關卡。隨著5月下旬進入520行情觀察期，法人指出，過去10年台股在520前夕多呈現小漲小跌格局，短線表現仍以個股基本面為主軸。

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▲近10年台股520前夕表現。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

回顧4月走勢，台股雖在最後一個交易日下跌376.87點、收在38926.63點，但單月仍大漲7203.64點，創下史上最大單月漲點。勞動節假期期間，美股持續走高，道瓊工業指數兩個交易日累計上漲1.3%，標普500指數上漲1.32%，那斯達克指數上漲近1.8%，費城半導體指數漲幅逾3.1%，台積電ADR亦上漲近1%，為台股5月行情增添動能。

群益投信指出，在資金輪動快速的環境下，投資人操作須更具靈活度，主動調整持股因應市場變化，主動式台股ETF成為重要配置工具。隨著大盤頻創新高，投資策略更需強調彈性操作與風險控管，以掌握輪動機會。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政分析，5月盤勢易受企業財報公布與報稅季影響，市場波動加劇，同時也是檢視企業基本面的關鍵時點，建議投資人「選股不選市」，聚焦具獲利支撐的標的。

陳朝政進一步指出，儘管短線面臨高檔震盪，但台股長線多頭架構未變，核心動能仍來自全球半導體產業的結構性復甦。展望後市，看好AI伺服器升級、光通訊規格提升與先進製程資本支出擴張三大趨勢，相關供應鏈如AI伺服器、先進製程與封裝測試、矽光子、PCB／CCL及電源等族群，具備實質EPS支撐，後續表現可期。

本周進入法說會高峰，包括華邦電（2344）、玉山金（2884）、聯詠（3034）、文曄（3036）、敦泰（3545）、瑞鼎（3592）、富采（3714）、定穎投控（3715）、大銀微系統（4576）、遠傳（4904）、致伸（4915）、新唐（4919）等多家公司陸續釋出展望，市場關注對下半年景氣的最新看法。