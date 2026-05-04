關禁閉名單有夠長　飆股該抱還是先跑「看5日線」

▲技術分析達人楊忠憲指出，處置股太多，是市場過熱跡象之一。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

台股熱到發燙，資金全力衝刺進股市，處置股名單一天比一天多；技術分析達人楊忠憲就提醒，這通常是過熱跡象，要是手上股票被處置，要留意出關後的賣壓，處置期間反而相對安全。

「每天看處置股名單就好像看到火車時刻表，一整排的，數量越來越多！」技術分析、K線專家楊忠憲指出，大盤指數一路墊高、正乖離率持續擴大，市場資金明顯往強勢股集中，而這些「漲太快」的標的，陸續被打入處置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

表面上看似降溫機制，但從籌碼角度來看，卻出現一個有趣的現象：成交量縮、流動性下降，反而讓股價在處置期間不容易大跌。他解釋，主力與法人在處置期間「就算想賣也不好賣」，因此只能選擇把股價撐住，等到解封後再找機會調節，「處置股在關禁閉的階段，股價反而呈現一種『相對安全』的狀態，真正的變數，往往出現在解除處置之後；根據經驗，解封後有8成以上機率會面臨獲利了結賣壓。」

事實上，當股價漲得過快，被列為注意股、進一步進入處置，多半代表市場參與者眾多，不同週期的主力同時存在，「短線資金會先行獲利了結，中長線資金選擇續抱。」他舉華邦電為例，去年11月中旬和今年1月中旬因股價太強勢被列為處置股，出關後都呈現橫盤或向下整理走勢。

那麼，持股一旦變成處置股該怎麼應對？楊忠憲認為，若處置期間股價仍維持強勢，可以選擇續抱，觀察是否沿著5日線一路上攻，「一旦跌破5日線且轉為下彎，就要提高警覺，適時調節。」或是在解封前先部分獲利了結，剩餘部位再觀察解封後走勢，避免一次承受全部賣壓。

「手上沒有持股，處置期間也不建議貿然進場，雖然股價未必會下跌，但也有部分會進入整理格局，上漲空間有限。」他進一步說明，等到股價帶量突破前高，才可視為較明確的買點；同樣以華邦電為例，去年11月中旬「出關」後股價橫盤整理，直到12月8日成交量放大，股價突破前高、站上5日線且上揚，才是買點訊號浮現。

楊忠憲補充，技術面上有幾個關鍵支撐必須留意，例如20日線不能跌破且轉為下彎，否則中期結構可能鬆動；反之，若股價在未跌破20日線的前提下，重新站上5日線並轉為上揚，甚至突破前高，仍屬強勢格局。

不過，「越關越大尾」的現象並不是越多越好。楊忠憲提醒，一旦處置股數量過多，就必須留意市場過熱風險。他的觀察指標之一是漲停家數：若百檔觀察名單中約有10檔漲停，屬於健康上漲；當增加至15檔，代表情緒開始過熱；一旦出現20檔以上，意味資金過度集中，行情可能進入末段，風險也隨之升高。

華邦電股價處置前後表現

資料來源：楊忠憲提供（紅框為進入處置，藍框為處置「出關」後）

華邦電股價突破前高

資料來源：楊忠憲提供（說明：12月8日紅K棒股價突破前高）



更多鏡週刊報導

處置潮警報1／連台積電都被盯上！處置股大爆量 分析師揭「關緊閉」3劇本

處置潮警報3／處置股越關越大尾？ 權證小哥揭「人棄我取」進場術