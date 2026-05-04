▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到美股上周五（1日）標普500、那指同步創下新高，加上伊朗提「三階段和平提案」，中東地緣政治風險更進一步放緩，今（4）日聯發科（2454）再度扮演多頭領指標，台股開高走高站上4萬點大關，盤中暴衝1716點破史上盤中暴衝紀錄，加權指數同飆40691.51點新高，法人樂觀看短線衝破4萬1千點整數大關。

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▲史上盤中最大漲點排名。（AI協作圖／記者陳瑩欣製作，經編輯審核）

第一金投顧董事長黃詣庭指出，台股多頭氣盛，極短線台股指數有望向40500～41000點之間區間靠攏，就美國、台灣科技大廠法說內容來看，基本面仍是正向，不過4月以來，台股實在真得漲太多，這也是接下來盤勢要整理原因。

勞動節連假三天期間，美股標普500、那指收盤創下歷史新高，而伊朗提出新和談條件，外在氣氛偏多下，聯發科、創意（3443）、智邦（2345）、日月光投控（3711）等大型指標股領軍下，今日台股大漲1500點之多，上攻40447點新高。

黃詣庭說，四大CSP廠、蘋果所公布財報令市場滿意，接下來會一段大型科技廠財報空窗期，5月20日才由輝達接棒，而台灣這邊本周觀察重點放在華邦電（2344）、威剛（3280）、群聯（8299），以及PCB定穎投控（3715）、軸承股富士達（6805）等，上述個股法人說明內容，將牽動股價表現。

黃詣庭認為，就目前看來，各家科技大廠所繳財報、釋出產業看法，基本面趨勢並沒有改變，如果真要說，台股現在最大問題點於「漲多」，4月一路上攻，只有六個交易是黑Ｋ棒，就技術面，的確有整理必要性，一旦台股竄高後，出現震盪拉回，反而是買點。

