ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

域動行銷攜手CHARGESPOT　打造行動充電情境廣告新紀元

圖、文 / 域動行銷

▲（圖／域動行銷）

▲CLICKFORCE 與 CHARGESPOT 強強聯手，打造行動充電情境廣告新紀元！CLICKFORCE 產品長劉彥伯(圖左)CHARGESPOT 臺灣董事 姜建丞(圖右)。

域動行銷（CLICKFORCE）宣布，自 2026 年 3 月 1 日起，正式成為全台首家取得共享行動電源服務平台 CHARGESPOT 廣告銷售代理權。雙方強強聯手，將 CHARGESPOT 逾 400 萬用戶與超過 13,000 個高流量借電站，結合 CLICKFORCE 數據驅動廣告實力，打造消費者「電量焦慮」情境下的精準行銷通路，提升品牌互動與轉換效率。

全台破萬場域優勢，鎖定高專注情境

[廣告]請繼續往下閱讀...

CHARGESPOT 為臺灣共享行動電源第一領先品牌，擁有超過百萬高互動會員，全台佈建破萬借電站，涵蓋捷運站、百貨商場、商圈、便利商店及交通樞紐等高人流場域，已成為消費者日常充電首選。當用戶因電量不足主動操作機台時，專注度大幅提升，此即為品牌投放高度相關廣告的黃金時刻，例如可引導下載 APP 或前往門市兌換優惠訊息等，進一步提升行動轉換。

混血數據結合 AI，強化精準投放能力

CLICKFORCE 專注於 AI 與數據驅動廣告，近期更進一步推出 synFORCE 行銷智能生態系，以 multi-AI Agent 架構為核心，結合 Hybrid Data 混血數據與五螢聯播網媒體投放能力，透過演算法整合多源數據與策略模組，協助品牌在多元媒體環境中動態優化投放策略，提升受眾精準觸及與整體行銷成效。

此次與 CHARGESPOT 合作中，CLICKFORCE 將結合場景媒體特性，透過數據模型分析時段、地點、站點屬性與受眾輪廓，進行精準投放與即時優化，讓每一次曝光更符合品牌行銷目標 !

CLICKFORCE 產品長劉彥伯表示：「 CHARGESPOT 百萬用戶與密集站點優勢，形成消費者與租借機台間高頻率互動場景，當用戶帶著強烈需求停駐、專注互動的關鍵瞬間即展開，搭配 CHARGESPOT 場域優勢與 CLICKFORCE 數據技術，我們希望為廣告主打造更具品牌互動性的行銷場景，讓每一個充電時刻轉化為行銷機會，也可透過更多元的創意素材，廣泛運用機台、電池包膜等方式展現品牌創意！

在推動情境廣告創新的同時，CHARGESPOT 亦持續深化其作為「城市共享電力基礎設施」的角色。透過遍布全台的借電站與跨國租還服務，CHARGESPOT 不僅串聯消費者日常移動場景，更累積大量真實租借數據，包含借電頻率、時段分佈與場域輪廓，為品牌提供更貼近生活軌跡的行銷洞察。

同時，CHARGESPOT 亦積極投入鋰電池回收機制，舊電換新電推動共享電力的永續應用。此次與 CLICKFORCE 的合作，正是結合場景、數據與永續價值，打造兼具效益與責任的新型態行銷模式。

CHARGESPOT 臺灣董事姜建丞表示：「當使用者在低電量的關鍵時刻停下腳步，正是品牌最容易被看見與記住的瞬間。我們相信，電力將成為未來城市中最即時且關鍵的基礎資源之一。CHARGESPOT 將這樣的高專注情境轉化為媒體價值，透過此次與 CLICKFORCE 的合作，讓每一次借電，不只是補充電力，更成為品牌與消費者之間搭起溝通橋樑的重要契機。」

聯播網持續擴張，引領智慧廣告新標準
此次合作不僅為廣告主新增需求痛點導向的媒體通路，也將行動充電場域融入進 CLICKFORCE 聯播網生態系，進一步擴展品牌觸及能力。未來雙方也將持續優化廣告曝光介面與互動方式，持續協助品牌掌握曝光與轉換成效，推動以情境為核心的智慧廣告應用。

關鍵字： 域動CHARGESPOT行動充電情境廣告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【舒服到整隻當機】三花貓享受摸摸！陶醉到瞇眼「哇啊啊啊」叫 手手還卡住XD

推薦閱讀

台股3哥報喜！台達電7月營收創高　前7月衝破4000億元

台股3哥報喜！台達電7月營收創高　前7月衝破4000億元

電源大廠台達電（2308）今（10）日公布7月合併營收670.73億元，月增2.24%、年增47.75%，續創單月歷史新高；累計前7月營收4,096.82億元，年增42.08%，同步改寫歷年同期新高。

2026-08-10 17:04
聯發科7月營收484億元　月減16%但仍年增12%

聯發科7月營收484億元　月減16%但仍年增12%

IC設計大廠聯發科（2454）今日公布7月營收為484.75億元，月減16.44%、年增12.16%。聯發科累計今年前7月營收為3498.08億元，年增0.84%。

2026-08-10 17:34
被動元件旺翻！國巨營收飆161億創高　華新科衝近8年高喊漲價

被動元件旺翻！國巨營收飆161億創高　華新科衝近8年高喊漲價

被動元件族群營運持續升溫。國巨*（2327）今（10）日公布7月自結合併營收161.31億元，月增5%、年增51.51%，再創單月營收歷史新高；累計前7月營收987.53億元，較去年同期成長32.52%。華新科（2492）7月營收也衝上44.44億元，創2018年10月以來近8年新高，年增41.95%。

2026-08-10 16:33
快訊／台積電開獎！　7月、前7月營收雙創紀錄

快訊／台積電開獎！　7月、前7月營收雙創紀錄

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公佈 2026 年 7 月營收報告。台積電 7 月合併營收約為新台幣 4,675 億 8,000 萬元，較上月增加了 5.6%，較去年同期增加了 44.7%，續創單月歷史新高。

2026-08-10 13:42
台驊7月營收年增62.85%、續創今年單月新高　後續觀察旺季需求

台驊7月營收年增62.85%、續創今年單月新高　後續觀察旺季需求

台驊控股(2636)7月合併營收新台幣28.13億元，較上月成長8.75%、較去年同期大幅成長62.85%，再創今年單月新高；累計1至7月合併營收142.35億元，較去年同期成長9.74%。海運、空運及內貿物流等主要業務均較去年同期成長，推升7月整體營運表現。

2026-08-10 16:29
陽明7月營收月增25.59%、年增34.56%　估新關稅對美線貨量影響有限

陽明7月營收月增25.59%、年增34.56%　估新關稅對美線貨量影響有限

陽明海運(2609)今(10)日公布7月單月營收為新台幣208.36億元，較6月營收增加42.45億元，增幅為25.59%，較去年同期營收增加新台幣53.52億元，增幅為34.56%。公司估美國新關稅對進口貨量影響有限，可望延續旺季出貨動能。

2026-08-10 15:12
國票金副董年薪2千萬掀波　大股東一銀出手！2聲明促檢討薪酬

國票金副董年薪2千萬掀波　大股東一銀出手！2聲明促檢討薪酬

國票金（2889）副董事長年薪高達2,000萬元引發爭議，身為大股東之一的第一銀行今（10）日出手表態，針對國票金高階主管薪酬議題提出2項聲明，除已促請所推舉董事透過董事會檢討國票金及子公司薪酬結構合理性，也要求持續精進公司治理，以保障股東權益。

2026-08-10 14:09
首檔聚焦PCB供應鏈龍頭的ETF　 009828於8／17開募

首檔聚焦PCB供應鏈龍頭的ETF　 009828於8／17開募

隨著AI伺服器、高速運算及資料中心建置需求持續升溫，市場投資焦點正由晶片與伺服器，逐步擴散至PCB、載板及高階材料等關鍵供應鏈，瞄準此趨勢，中國信託投信推出國內首檔聚焦PCB供應鏈的「中信台日韓PCB ETF（009828）將於8月17日至20日展開募集，助投資人一次布局台灣、日本及韓國PCB產業龍頭，掌握AI硬體規格升級所帶動的長期成長商機。

2026-08-10 14:31
記憶體缺貨兩樣情！3檔亮燈漲停　千金股勤誠挫6%

記憶體缺貨兩樣情！3檔亮燈漲停　千金股勤誠挫6%

記憶體缺貨題材今（10）日呈現兩樣情，上游記憶體族群買氣火熱，南亞科（2408）、華邦電（2344）、巨虹（8084）盤中一度亮燈漲停，旺宏（2337）漲逾8%，晶豪科（3006）更大漲9.75%、距離漲停僅一步之遙；相較之下，下游通路族群走勢偏弱，威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、創見（2451）股價全面走疲，千金股勤誠（8210）也受記憶體缺料、營收認列遞延影響，盤中跌幅一度達6.73%。

2026-08-10 11:47
2.5兆股利放大術！0050橫掃3世代　2檔主動式ETF擠進前10強

2.5兆股利放大術！0050橫掃3世代　2檔主動式ETF擠進前10強

上市櫃企業獲利創高帶動下，今年現金股利發放規模可望突破2.5兆，凱基證券觀察，愈來愈多投資人已不再將股利視為一次性的收入，而是把股利再投入，經統計元大台灣50（0050）成為所有年齡層股利再投入主要標的，尤其Z世代（19～30歲）投入占比高達29%，展現年輕族群「先存市值、再談收益」的理財觀念。

2026-08-10 11:35

讀者迴響

熱門新聞

上半年實質薪資創近9年新高！7成員工低於平均

川湖處置首日再飆漲停！一張爽賺111萬　本土投顧喊17500元

飆太兇！晶豪科等14檔「抓去關」　明起2分鐘撮合至8／17

踩到美國紅線　名列全球13的新加坡海領船務宣布清算退出貨櫃船運

被動元件旺翻！國巨營收飆161億創高　華新科衝近8年高喊漲價

三商壽8/19最後交易！9/1正式下市

快訊／台積電開獎！　7月、前7月營收雙創紀錄

台銀急徵347人！起薪最高6.3萬　部分職缺首年年薪破百萬

那斯達克拍板「23小時交易」　一天只休市1小時

禾伸堂處置出關奔漲停　被動元件5檔齊亮燈

台股6千金齊亮燈　權值股台達電帶旺指數漲近千點

台達電漲停「散戶暴增32萬人」！他揭人數變化

台股3哥報喜！台達電7月營收創高　前7月衝破4000億元

聯發科7月營收484億元　月減16%但仍年增12%

注意！8/10、8/13行動網路降速演練　網銀、證券App卡卡3招化解

2.5兆股利放大術！0050橫掃3世代　2檔主動式ETF擠進前10強

處置新制來了！南電明提前出關今漲逾半根　景碩、欣興紅盤同慶

台股高檔震盪怎麼買　鎖定「3大族群」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
河北彩花認不出博恩、呱吉：工作人員？　親揭理想型...柯震東太帥當管家(?)

河北彩花認不出博恩、呱吉：工作人員？　親揭理想型...柯震東太帥當管家(?)
伊朗列荷莫茲全面開放條件　堅持美須同意終戰並撤軍

伊朗列荷莫茲全面開放條件　堅持美須同意終戰並撤軍

來不及回位怎麼辦？李多慧直接邊走邊跳YAHO出局舞

來不及回位怎麼辦？李多慧直接邊走邊跳YAHO出局舞

長者蛋白質攝取要更多　陳亮恭揭4大來源：想長壽先顧肌肉

長者蛋白質攝取要更多　陳亮恭揭4大來源：想長壽先顧肌肉

貨車轉彎甩出「8吋砲彈」！滾落苗栗台13線水溝　軍方到場載離

貨車轉彎甩出「8吋砲彈」！滾落苗栗台13線水溝　軍方到場載離

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

看新聞抽WBC限定商品！

即日起至8/23止，下載新聞雲APP，天天看新聞，抽「台灣金孫」古林睿煬背號短 T。

抽！OSAUMU GOODS門票

即日起至8/26止，下載新聞雲APP，天天簽到抽《OSAUMU GOODS》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366