域動行銷攜手CHARGESPOT　打造行動充電情境廣告新紀元

圖、文 / 域動行銷

▲CLICKFORCE 與 CHARGESPOT 強強聯手，打造行動充電情境廣告新紀元！CLICKFORCE 產品長劉彥伯(圖左)CHARGESPOT 臺灣董事 姜建丞(圖右)。

域動行銷（CLICKFORCE）宣布，自 2026 年 3 月 1 日起，正式成為全台首家取得共享行動電源服務平台 CHARGESPOT 廣告銷售代理權。雙方強強聯手，將 CHARGESPOT 逾 400 萬用戶與超過 13,000 個高流量借電站，結合 CLICKFORCE 數據驅動廣告實力，打造消費者「電量焦慮」情境下的精準行銷通路，提升品牌互動與轉換效率。

全台破萬場域優勢，鎖定高專注情境

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CHARGESPOT 為臺灣共享行動電源第一領先品牌，擁有超過百萬高互動會員，全台佈建破萬借電站，涵蓋捷運站、百貨商場、商圈、便利商店及交通樞紐等高人流場域，已成為消費者日常充電首選。當用戶因電量不足主動操作機台時，專注度大幅提升，此即為品牌投放高度相關廣告的黃金時刻，例如可引導下載 APP 或前往門市兌換優惠訊息等，進一步提升行動轉換。

混血數據結合 AI，強化精準投放能力

CLICKFORCE 專注於 AI 與數據驅動廣告，近期更進一步推出 synFORCE 行銷智能生態系，以 multi-AI Agent 架構為核心，結合 Hybrid Data 混血數據與五螢聯播網媒體投放能力，透過演算法整合多源數據與策略模組，協助品牌在多元媒體環境中動態優化投放策略，提升受眾精準觸及與整體行銷成效。



此次與 CHARGESPOT 合作中，CLICKFORCE 將結合場景媒體特性，透過數據模型分析時段、地點、站點屬性與受眾輪廓，進行精準投放與即時優化，讓每一次曝光更符合品牌行銷目標 !



CLICKFORCE 產品長劉彥伯表示：「 CHARGESPOT 百萬用戶與密集站點優勢，形成消費者與租借機台間高頻率互動場景，當用戶帶著強烈需求停駐、專注互動的關鍵瞬間即展開，搭配 CHARGESPOT 場域優勢與 CLICKFORCE 數據技術，我們希望為廣告主打造更具品牌互動性的行銷場景，讓每一個充電時刻轉化為行銷機會，也可透過更多元的創意素材，廣泛運用機台、電池包膜等方式展現品牌創意！」



在推動情境廣告創新的同時，CHARGESPOT 亦持續深化其作為「城市共享電力基礎設施」的角色。透過遍布全台的借電站與跨國租還服務，CHARGESPOT 不僅串聯消費者日常移動場景，更累積大量真實租借數據，包含借電頻率、時段分佈與場域輪廓，為品牌提供更貼近生活軌跡的行銷洞察。



同時，CHARGESPOT 亦積極投入鋰電池回收機制，舊電換新電推動共享電力的永續應用。此次與 CLICKFORCE 的合作，正是結合場景、數據與永續價值，打造兼具效益與責任的新型態行銷模式。



CHARGESPOT 臺灣董事姜建丞表示：「當使用者在低電量的關鍵時刻停下腳步，正是品牌最容易被看見與記住的瞬間。我們相信，電力將成為未來城市中最即時且關鍵的基礎資源之一。CHARGESPOT 將這樣的高專注情境轉化為媒體價值，透過此次與 CLICKFORCE 的合作，讓每一次借電，不只是補充電力，更成為品牌與消費者之間搭起溝通橋樑的重要契機。」

聯播網持續擴張，引領智慧廣告新標準

此次合作不僅為廣告主新增需求痛點導向的媒體通路，也將行動充電場域融入進 CLICKFORCE 聯播網生態系，進一步擴展品牌觸及能力。未來雙方也將持續優化廣告曝光介面與互動方式，持續協助品牌掌握曝光與轉換成效，推動以情境為核心的智慧廣告應用。