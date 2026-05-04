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快訊／5張千萬發票還沒領！明天最後期限　財政部急尋

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

▲統一發票示意照。（圖／記者林育綾攝）

記者陳瑩欣／台北報導

再不領就充公！去年11、12月期統一發票兌獎將在明（5）日截止，財政部今（4）日清查發現，竟還有5張千萬元、6張200萬元、7張100萬元大獎無人領取，緊急呼籲中獎人快翻發票，把握最後機會。

財政部指出，本期千萬特別獎中，包含民眾在中華電信繳173元通話費、全家49元購物、Gogoro 11元服務費等日常小額消費，都有機會抱走千萬，卻至今無人現身。

去年11-12月期未兌領資料如下：
1,000萬元「97023797」：5張未領
中華電信｜基隆市安樂區安樂路2段127號
通話費，173元

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全家Family Mart｜新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號
食品，49元

春水堂人文茶館｜新北市樹林區樹新路40-6號（樹林秀泰廣場）
食品等，共500元

Gogoro｜桃園市龜山區頂湖路33號
服務費，11元

全聯福利中心｜台中市東區大智路350巷2號1樓
食品等，共607元

200萬元「00507588」：6張未領
三郎便當｜桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓
食品，110元

全聯福利中心｜桃園市龜山區大同路222號
食品等，共168元

7-ELEVEN｜桃園市八德區福德一路46、48號
食品等，共116元

大炳國際股份有限公司｜台中市太平區長億南街99巷35號1樓
食品，1,152元

吉爾斯麵包｜台中市北屯區東山路1段338-1號
食品等，共478元

大埔鐵板燒｜高雄市三民區建興路156號
餐費，490元

100萬元：7張
App Store｜台北市信義區
應用程式，60元

App Store｜台北市信義區
應用程式，330元

Facebook｜台北市信義區
廣告費，616元

蝦皮購物｜台北市信義區忠孝東路4段555號17樓
飲品，928元

全家Family Mart｜新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓
飲品，29元

7-ELEVEN｜台南市安定區北園二路8號1樓
食品，55元

7-ELEVEN｜高雄市楠梓區研發路66號3樓
食品，64元

關鍵字： 統一發票千萬大獎兌獎期限財政部最後機會

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