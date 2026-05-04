比特幣收復8萬美元刷3個月新高　低點回血逾3成

▲比特幣、加密貨幣示意圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

比特幣強勢反彈！隨著亞洲股市走高，價格重新站上8萬美元大關，不僅創下近3個月新高，從前波約6萬美元低點計算，反彈幅度已逾3成，市場情緒明顯回溫。

根據《彭博社》報導，比特幣今（4）日亞洲盤交易時段一度上漲1.9%，觸及80,393美元，為1月31日以來最高水準；包括以太幣在內的其他加密貨幣也同步走揚。

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這波漲勢與亞洲股市同步升溫有關。MSCI亞洲股票指數逼近2月創下的歷史高點，主要受惠於上周科技公司財報表現優於預期，帶動整體市場買氣回籠。

不過，市場仍關注中東局勢變化。美國總統川普表示，將協助未涉入衝突的船隻通過荷莫茲海峽；但伊朗高層則警告，若美方介入，恐被視為違反停火協議，地緣政治風險仍未完全解除。

回顧走勢，比特幣去年10月曾飆上超過12.6萬美元歷史高點，隨後一路回落，今年2月一度跌至約6萬美元；近期在機構資金回流帶動下，價格逐步反彈。數據顯示，美國比特幣ETF上周五淨流入約6.3億美元，顯示市場需求回溫。

此外，市場也期待美國針對穩定幣收益機制的關鍵法案有望取得進展，可能為後續加密貨幣監管鬆綁鋪路。業者指出，8萬美元一直是重要心理關卡，一旦有效站穩，將有助於帶動整體虛幣市場進一步上攻。