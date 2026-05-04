國泰金控連8年入選道瓊領先全球指數「世界指數」　名列全球保險業前2%

▲國泰金控「氣候、健康、培力」永續三大主軸奏效，連8年入選道瓊領先全球指數「世界指數」、11年「新興市場指數」成分股，名列全球保險業前2%，持續發揮金融業關鍵影響力。（圖／國泰金控提供）

財經中心／綜合報導

國際權威永續評比「道瓊領先全球指數（Dow Jones Best-in-Class Indices，簡稱DJBIC），原Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」於今（4）日公布2025年指數成分股，國泰金控連續8年入選最高等級「世界指數」成分股，並連11年名列「新興市場指數」成分股，穩居全球永續標竿企業之列，展現長期深耕ESG的治理實力與國際競爭力。



本次評比中，國泰金控整體表現躋身全球保險業前2%（PR98），21項評估指標中於資訊揭露、風險與危機管理、政策影響、資訊安全、永續金融、人權、金融包容性、客戶關係、隱私權保護等9大項目獲得滿分，氣候策略、勞動實務與人力資本管理等關鍵指標亦名列前茅，彰顯國泰金控已將ESG全面內化並落實至營運與投資決策，形成具體且可衡量的企業經營優勢。

國泰金控從2011年成立CSR委員會開始，持續耕耘企業永續治理，定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。在「氣候」面向，國泰金控以金融影響力驅動產業低碳轉型，攜手價值鏈利害關係人推動ESG與氣候韌性提升，已影響年碳排逾2億噸企業設定淨零目標，並促成上百家企業強化資訊揭露。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險與國泰證券，2025年全數入列臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

國泰積極布局再生能源與氣候金融，持續深化永續影響力。國泰世華為臺灣首家承作太陽能融資案與離岸風電聯貸案業者，國壽則是臺灣首家成立子公司「國泰電業」，統籌太陽能電廠評估及投資的壽險業者，且連兩年攜手子公司「國泰電業」共同投資離岸風電案場，創臺灣壽險業紀錄。為促進臺灣綠電市場發展，國泰金控積極擔任RE100在地智庫的重要夥伴，連續四年受邀出席臺灣RE100會員大會分享永續實戰經驗，並支持《臺灣再生電力市場報告》出版，推動友善綠電採購環境。同時，國泰金控積極參與氣候行動100+、CDP碳揭露專案、氣候相關財務揭露工作小組、自然相關財務揭露、重視水資源金融倡議、亞洲再生能源轉型倡議等國際倡議，與國際接軌。國泰金控也積極參與國際重要氣候論壇，不僅5度前進聯合國氣候峰會（COP），總經理李長庚更連續三年受邀出席「世界氣候峰會（World Climate Summit）」，分享亞洲氣候金融觀點；並於2025年將生物多樣性與自然資本納入決策，宣布響應「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持全球森林保護行動。

在「健康」面向，國泰金控旗下子公司擁有保險、銀行與資產管理核心能力，服務覆蓋全臺超過6成民眾，持續提升全民財務與健康韌性。國壽推動「讓健康有力於你」主張，自2024年起透過商品、服務與平台整合，迄今投入逾2億元打造健康促進機制，並為臺灣首家保險業者於所有健康險嵌入外溢機制，將健康意識融入保戶日常，並連年舉辦「步步攻億走」活動，號召全民走路做公益，已累計近百萬人參與、共走出超過2,727億步，支持全臺公益逾2,800萬元。國泰世華則發布「臺灣全民財務健康關鍵報告」，引導社會重視財務韌性，同時建構「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」四大防詐架構，其中透過AI詐騙偵測與臨櫃關懷機制，根據警政署統計，於2025年成功攔阻逾2,000件詐騙案件、攔阻金額逾新台幣17億元，展現金融守護社會的實質成效。

在「培力」面向，國泰金控同步推動職場與社會賦能，型塑多元共融職場，實踐人才永續。國泰金控對內打造「國泰共融小鎮」，以「Place for all」為核心理念，推動尊重差異、友善共融的職場環境。以人為本推動全人關懷，首創「減速不脫隊」計畫，讓同仁在職涯發展與家庭照護間不再抉擇；亦推動跨世代溝通與團隊協作，讓不同職涯階段與專長背景的同仁都能在國泰發光發熱。2025年員工投入度調查整體滿意度再創新高，育嬰留停復職後一年內留任率近9成，並7度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」國際肯定。對外則長期投入青年與女性培力，連6年舉辦氣候變遷青年論壇，推動財經素養與永續教育進入校園；同時每年投入逾億元支持女性運動發展，並參與女性創業培力計畫，強化女性財務與創業能力，建構多元共融的社會影響力。

展望未來，國泰金控將持續發揮永續行動力，深化低碳投融資、創新金融商品與參與國際倡議，從企業治理延伸至驅動產業轉型，發揮金融業關鍵影響力，攜手產業邁向淨零，朝向具全球影響力的典範金融機構穩步前進。