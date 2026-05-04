台股一直漲！他卻盼「崩盤好幾天」原因曝　大票搖頭：你不敢

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期台股持續上漲，讓不少股民樂呵呵。但就有網友表示，自己手上持股卻沒有跟漲，看到別人賺錢心裡不是滋味，如今想進場卻覺得價格過高「根本買不起」，甚至直言希望股市能大跌幾天，好讓自己有機會接手，忍不住詢問「有人跟我一樣想法嗎？」貼文曝光後，引發大量討論。

原PO在PTT八卦板發文「有人跟我一樣希望股市大跌嗎？」最近股市一路走高，「看到股票都在漲，自己買的都沒漲，人家買的一直漲」，讓他相當無奈，認為現在價格已經太高難以進場，因此萌生「希望股票能夠崩盤好幾天」的想法，想等回檔再布局，並好奇是否有人也抱持相同心態。

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貼文一出掀起熱議，不少人點出關鍵問題，認為這種想法其實很常見，但實際執行卻很困難，「跌了你也不敢買」、「真的崩了你也不敢買+1」、「會講這種話的就是跌了也不敢買」、「追高符合人性你都不敢買了，洗洗睡啦」，不少網友直接點破心態問題，認為原PO只是錯過漲勢後產生的相對剝奪感。

有網友則緩頰建議，可以從小額或ETF開始布局，或是分批進場降低風險，也有人認為與其等待崩盤，不如調整投資策略，「你可以買一點0050，漲了就賺，跌了再加碼」、「乖乖買正二、0050、981A這些ETF啦」、「不會買就直接0050。」