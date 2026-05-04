台股6檔「抓去關」新名單　聯發科飆漲停並列30檔注意股

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（4）日飆漲1778.51點攻上40705.14點史上最高收盤，證交所、櫃買中心盤後公告新增6檔波動過大個股列入處置，自明（5）日起一路關到5月18日；另外今日一開盤就亮燈漲停的權值3哥聯發科（2454）在盤後並列30檔注意股名單，也成為投資話題。

6檔處置股新名單包括：

大量（3167）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達30.59%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達152.00元；今日之本益比為 105.43，且股價淨值比為22.08；另當日週轉率為 8.38%，且其股價淨值比較該類股股價淨值比4倍以上

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聯策（6658）：20分鐘撮合

原因：最近六個營業日累積收盤價漲幅達37.53%

睿生光電（6861）：20分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積收盤價漲幅達44.41%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達101.5元；最近30、60、90個營業日起迄兩個營業日之收盤價漲幅達121.84% 、438.05%與524.78%；近6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達101.50元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者

精拓科（4951）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達58.74%；當日之成交量較最近60個營業日日平均成交量放大16.16倍；當日週轉率達20.94%

高僑（6234）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達33.69%

琉園（9949）：5分鐘撮合

原因：最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達36.74%

除了6檔處置股新名單同列注意股以外，今日以漲停天價作收的聯發科也被列入警示名單，證交所指出，聯發科今日以2870元作收，最近6個營業日累積收盤價漲幅達27.11%，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435.00元；6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達435元且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者。

其餘證交所注意股名單包括：大東（1441）、直得（1597）、宇隆（2233）、華通（2313）、智邦（2345）、致茂（2360）、鼎元（2426）、全新（2455）、盟立（2464）、一詮（2486）、嘉晶（3016）、力特（3051）、聯鈞（3450）、晶彩科（3535）、雙鍵（4764）、日成-KY（4807）、臻鼎-KY（4958）、眾達-KY（4977）、悅城（6405）、愛普*（6531）、惠特（6706）、富世達（6805）、新代（7750）、鴻勁（7769）、昶新（8438）、高力（8996）