剛買就跌好崩潰？內行推「追高6守則」有效止血、不怕被割韭菜

▲面對股市高檔震盪，投資人該如何在市場波動中站穩腳步？（圖／取自免費圖Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

近期股市在高位震盪，不少投資人在社群討論，現在進場會不會變成最後一棒？還是應該大膽追高？面對大盤處於高檔，投資人的心情往往既期待又怕受傷害。許多過來人分享，在高點操作時，最重要的是把「不理性的感覺」轉化成「具體的數據與紀律」，才能在市場大幅波動中站穩腳步，投資人亦可透過以下策略心法進行自我檢測：

資金分批進場法：高點進場最忌諱一次投入所有資金，建議將手頭閒置資金拆成6到12等份。採取每跌5%或固定日期投入一份的方式，可以有效抵銷剛買入就遇到下跌的心理挫折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本金回收與獲利分批落袋：若手中持股已大幅獲利，可採取賣出部分持股直到回收初始本金的策略。讓剩餘的獲利繼續在市場滾動，能讓投資人在高點震盪時保持心理優勢。

動態再平衡（自動高賣低買）：建議設定固定的股債比例（如7：3），當股市大漲導致股票佔比過高時，應強制賣出部分股票轉入現金或債券。此舉能強迫投資人在市場狂熱時自動減碼，避免憑「感覺」決定。

設定移動停利機制：與其預設漲到哪裡賣，不如設定從最高點回落多少賣。例如股價從近期最高點回檔10%或跌破20日均線（月線）時，就應強制出場，防止帳面獲利變成虧損。

每日進行正向歸零思維：投資人每天應自問「如果今天手裡是現金，還會以現價買入這張股票嗎？」若是肯定就繼續持有，若有猶豫則應考慮減碼。

執行汰弱留強的持股體檢：重新審視持股基本面，優先調整營收與展望並未跟上股價的投機部位。應轉向具備高護城河或穩定現金流的產業龍頭，並保留表現較強的強勢股，而非賣掉強勢股去留住跌不動的弱勢股。

最後，也有不少過來人提醒，進場前應該要確認帳戶是否預留20%以上的現金，以確保崩盤時有子彈可以撿便宜。同時也要自我覺察，如果現在進場是因為怕錯過的恐慌感（FOMO），那麼就該先縮小一半的投資規模以規避可能的風險。