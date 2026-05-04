ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

剛買就跌好崩潰？內行推「追高6守則」有效止血、不怕被割韭菜

▲▼賠錢,慘賠,股市。（圖／取自免費圖Pixabay）

▲面對股市高檔震盪，投資人該如何在市場波動中站穩腳步？（圖／取自免費圖Pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

近期股市在高位震盪，不少投資人在社群討論，現在進場會不會變成最後一棒？還是應該大膽追高？面對大盤處於高檔，投資人的心情往往既期待又怕受傷害。許多過來人分享，在高點操作時，最重要的是把「不理性的感覺」轉化成「具體的數據與紀律」，才能在市場大幅波動中站穩腳步，投資人亦可透過以下策略心法進行自我檢測：

資金分批進場法：高點進場最忌諱一次投入所有資金，建議將手頭閒置資金拆成6到12等份。採取每跌5%或固定日期投入一份的方式，可以有效抵銷剛買入就遇到下跌的心理挫折。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本金回收與獲利分批落袋：若手中持股已大幅獲利，可採取賣出部分持股直到回收初始本金的策略。讓剩餘的獲利繼續在市場滾動，能讓投資人在高點震盪時保持心理優勢。

動態再平衡（自動高賣低買）：建議設定固定的股債比例（如7：3），當股市大漲導致股票佔比過高時，應強制賣出部分股票轉入現金或債券。此舉能強迫投資人在市場狂熱時自動減碼，避免憑「感覺」決定。

設定移動停利機制：與其預設漲到哪裡賣，不如設定從最高點回落多少賣。例如股價從近期最高點回檔10%或跌破20日均線（月線）時，就應強制出場，防止帳面獲利變成虧損。

每日進行正向歸零思維：投資人每天應自問「如果今天手裡是現金，還會以現價買入這張股票嗎？」若是肯定就繼續持有，若有猶豫則應考慮減碼。

執行汰弱留強的持股體檢：重新審視持股基本面，優先調整營收與展望並未跟上股價的投機部位。應轉向具備高護城河或穩定現金流的產業龍頭，並保留表現較強的強勢股，而非賣掉強勢股去留住跌不動的弱勢股。

最後，也有不少過來人提醒，進場前應該要確認帳戶是否預留20%以上的現金，以確保崩盤時有子彈可以撿便宜。同時也要自我覺察，如果現在進場是因為怕錯過的恐慌感（FOMO），那麼就該先縮小一半的投資規模以規避可能的風險。

關鍵字： 台股投資策略資金分配風險控管股市高點追高獲利本金

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【詭異車禍】基隆男逆向轉彎「一路輾過去」　騎士摔車看傻眼

推薦閱讀

股市高點誰能全身而退？投資心理學揭密「8個陷阱」害你輸掉整座金山

股市高點誰能全身而退？投資心理學揭密「8個陷阱」害你輸掉整座金山

到底誰偷走了投資人的錢？近期台股指數屢創新高，市場情緒沸騰，但回頭看過去幾次讓人膽戰心驚的崩盤回檔，許多投資人只能眼睜睜看著帳面獲利不斷蒸發。當行情反轉時，有些人能保持理智早早跳車，有些人卻猶豫不決直到所剩無幾。

2026-05-04 13:22
誰最怕你在主動型ETF賺更多？不敗教主點名兩類人：他們只在乎自己的錢包

誰最怕你在主動型ETF賺更多？不敗教主點名兩類人：他們只在乎自己的錢包

隨著台股走勢火熱，市場交投氣氛沸騰，投資人紛紛在各大社群平台熱烈討論「明牌」與如何追求獲利最大化的投資策略。在眾多標榜高報酬的資訊中，許多網友試圖找出能精準掌握漲幅的配置方法。

2026-05-04 12:30
AI算力、光通訊需求升溫　00877今年漲逾3成、稱冠陸股ETF

AI算力、光通訊需求升溫　00877今年漲逾3成、稱冠陸股ETF

受到國際局勢與政策變數牽動，陸股今年以來維持高檔震盪，不過科技類股表現相對強勢，成為盤面重要支撐，也帶動相關陸股ETF走揚。其中，復華中國5G（00877）今年以來上漲33.3％，在陸股ETF中表現居冠。

2026-05-04 08:30
貪婪指數衝上68！CNN盤點「7大指標」投資小白一定要懂的加碼＆下車訊號

貪婪指數衝上68！CNN盤點「7大指標」投資小白一定要懂的加碼＆下車訊號

就在市場氣氛一片樂觀之際，CNN最新的Fearand Greed Index（恐懼與貪婪指數）已經來到68分，顯示目前的投資情緒正處於Greed（貪婪）區間。相較於一個月前指數還在14分的Extreme Fear（極度恐懼），現在的市場可說是發生了翻天覆地的變化。

2026-04-28 18:24
雞蛋要放在多少籃子裡？理財專家揭「分散投資」的遞減真相

雞蛋要放在多少籃子裡？理財專家揭「分散投資」的遞減真相

近期台股表現熱絡，在攻上四萬點的浪潮下，不少投資新手紛紛進場。看著滿目琳瑯的標的，許多人為了降低風險，選擇將資金分散在幾十檔股票，以為買得越多、風險越低。不過，股神巴菲特曾對這種心態提出過不同見解。

2026-04-28 15:55
2026拒當理財小白！3大星座「星象加持＋選對投資EFT」迎來優雅翻身

2026拒當理財小白！3大星座「星象加持＋選對投資EFT」迎來優雅翻身

台灣股市衝破三萬點，投資人好奇「到底該不該加碼跟上」？投資小白更擔心，「現在開戶是不是晚了」？特別對於年輕族群而言，如何在變動不居的局勢中，建立起一套能應對風險、又能參與成長的「投資心法」，已成為財經社群中最熱門的討論議題！

2026-04-24 14:08
美股投資人注意「玩火時間」到了？巴菲特指標再度衝上歷史新高！

美股投資人注意「玩火時間」到了？巴菲特指標再度衝上歷史新高！

美股投資人注意！由股神巴菲特（Warren Buffett）提出的巴菲特指標，目前已衝上232%的歷史新高，指標發出紅色預警，指出市場已處於嚴重高估狀態！這項數據遠超過他在2001年網路泡沫時期所標記的200%危險警戒線。

2026-04-24 12:14
AI也會玻璃心？Anthropic研究曝光：Claude被逼急了也會變臉作弊

AI也會玻璃心？Anthropic研究曝光：Claude被逼急了也會變臉作弊

AI竟然也會情緒崩潰甚至威脅人類？Anthropic在一項最新研究中發現，當旗下開發的AI模型Claude面臨極大壓力時，行為會變得異常，甚至出現類似人類在絕望時的反應，像是為了達成目標而作弊，或是利用弱點勒索對方。

2026-04-21 17:50
股票分割太香該AII in嗎？專家打槍：股價「變親民」不代表風險消失

股票分割太香該AII in嗎？專家打槍：股價「變親民」不代表風險消失

面對近來這波「正2熱潮」，理財專家指出，投資新手最容易產生的錯誤認知就是將「便宜」與「獲利空間」掛鉤。很多人看到股價從幾百元變成20元，直覺上會覺得股票變便宜了、現在買很划算。

2026-04-24 15:26
台積電龍科三期電力需求穩了！　台電老董：科技產業要用都會有

台積電龍科三期電力需求穩了！　台電老董：科技產業要用都會有

台積電（2330）赴龍科三期設廠電力供應穩了！台電董事長曾文生今（5）日在出席論壇活動前接受媒體堵訪時說：「台電的工作或義務是當科技產業需要用電的時候都會有電。」他表示，若企業有需求，將建立一些協調，然後依照他們用電的期程，台電做各項電源開發跟電網的相關工作，所以只要有園區需要開發，事前一定都跟台電先前協調過。

2026-05-05 18:46

讀者迴響

熱門新聞

主動式ETF新兵！　00999A掛牌首日爆量20萬張居成交榜第3

快訊／聯發科狂飆3155元天價　「含發量」ETF伴飛衝一波

快訊／5張千萬發票還沒領！明天最後期限　財政部急尋

外資買超39.4億！一手掃群創、聯發科　一手倒友達與台積電

台灣房產大亨再出招！林陳海79億買下澳洲地標

台新Richart優利定存2.2%超殺搶市　存200萬月領3600元

國泰金控名列全球保險業前2%

台股6檔「抓去關」新名單　聯發科飆漲停並列30檔注意股

682萬人開心！60檔台股ETF隨大盤同創新高　暴衝10強報酬率破7成

聯發科又漲停！台積電跌25元至2250　台股平盤震盪

00982A精準卡位股王信驊、權王台積電　息利雙收新一波配息0.64元飆新高

單身沒扶養想省稅　一票「建議他買股」

物流司機月薪10萬「加班費比薪津高」薪資條曝

ETF「暴漲80%」直逼加密貨幣！財經粉專：高含積量未必最優

聯發科連2天被盯上！　閃過台股「抓去關」名單

台股一直漲！他卻盼「崩盤好幾天」原因曝

剛買就跌好崩潰？內行推「追高6守則」

銀行加班累「離職改做2份兼職」！過來人：月收11萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
送急診畫面曝！24歲新婚妻慘遭撞死　夫跛腳心碎無法言語

送急診畫面曝！24歲新婚妻慘遭撞死　夫跛腳心碎無法言語
台灣阿嬤愛健身登外媒　一天破500萬次觀看！

台灣阿嬤愛健身登外媒　一天破500萬次觀看！

「電眼主播」士林夜市買鞋差20元當街失控　爆氣鬧警察畫面曝光

「電眼主播」士林夜市買鞋差20元當街失控　爆氣鬧警察畫面曝光

彰化BMW狂飆奪2命！新婚女駕駛枉死　肇事男父道歉：兒曾吸安

彰化BMW狂飆奪2命！新婚女駕駛枉死　肇事男父道歉：兒曾吸安

基隆市府門口詭異車禍！男雙手扶車門逆向撞路邊車

基隆市府門口詭異車禍！男雙手扶車門逆向撞路邊車

熱門快報

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366