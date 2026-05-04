商研院與中央大學辦台灣手語全國競賽　學生展現遠距學習成果

▲決賽報到現場人潮踴躍，學生與家長齊聚參與，展現活動熱絡氛圍。（圖／商研院提供）

記者張佩芬／台北報導

為持續推動本土語文教育，並強化台灣手語的之教學發展，教育部國教署自111學年度起推動台灣手語課程，迄今已邁入第四年，並委請商研院與國立中央大學辦理「台灣手語課程遠距直播共學計畫」，透過數位科技導入遠距教學模式，協助全國師資難覓或地理限制之學校與學生，透過線上直播共學參與台灣手語課程，促進台灣手語的學習與聾人文化的理解。

國立中央大學計畫主持人蘇木春表示，為強化學生學習動機並提供成果展現舞臺，計畫持續辦理全國競賽活動。114年以「手的故事．心的聲音」為主題，鼓勵學生透過說故事形式，分享對聾人文化的理解及台灣手語學習歷程，培養語言表達能力、文化素養與創意思維。

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本年度競賽首度由過往線上評選擴大為實體決賽，吸引全國超過300組學生報名參賽，反應熱烈。經初賽遴選，共72組晉級決賽，學生於現場化身為手語說故事達人，展現學習成果與自信表達能力，亦吸引眾多家長與教師到場支持，氣氛熱絡。

歷經初賽與決賽的激烈競爭，最終由新北市屯山國小及新北市同榮國小榮獲國小組特優獎；國小組另有優等5名、甲等10名及佳作10名。國中組由新北市新莊國中獲得特優，另有優等2名、甲等5名及佳作8名；高中組則由臺北市立松山高中獲得特優，另有優等2名、甲等5名及佳作2名，充分展現台灣手語學習的豐碩成果。

商研院陳永軒組長表示，本計畫已連續舉辦三年全國競賽，今年首度擴大辦理實體決賽，邀請參與遠距課程的學生與教師齊聚一堂。該計畫長期服務偏遠地區及師資難覓之學校，透過遠距教學突破地域限制，讓更多學生得以接觸臺灣手語課程；本次決賽亦有來自離島的學校晉級決賽，展現學習成果。許多學生首次與遠距授課教師面對面交流，現場互動熱絡，宛如一場大型「網友見面會」。

未來將持續透過競賽與多元活動，深化台灣手語教學推動成果，促進本土語文的發展，打造更完善之學習支持系統，促進語言平權與文化多元發展。

完整得獎名單及相關資訊，可至本計畫官方網站查詢台灣手語課程遠距直播共學資訊網。