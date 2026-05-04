新航攜手Starlink提供新一代高速機上Wi-Fi服務　預計2027年Q1起導入

▲新加坡航空。（圖／新加坡航空提供）

記者高兆麟／台北報導

新加坡航空將於2027第一季開始於旗下空中巴士 A350-900 長程機型、A350-900 超長程機型及 A380 客機上，分階段導入 Starlink 低軌衛星（Low Earth Orbit, LEO）寬頻服務，進一步提升旅客的機上 Wi-Fi 體驗。

Starlink 已在低軌部署超過 10,000 顆衛星，透過其 Aero Terminal 系統，可為客機提供多 Gbps 等級的高速連線，每個天線最高可支援 1 Gbps 傳輸速率。這意味著所有客艙的旅客，自起飛至降落期間，皆可享有更快速、順暢且穩定的連線體驗，無論是影音串流、社群分享、線上遊戲或大型檔案傳輸皆可輕鬆完成。

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新航表示，搭乘套房、頭等艙及商務艙的旅客，以及優選經濟艙與經濟艙的新航集團獎勵計劃 KrisFlyer 會員，於配備 Starlink 的航班上，仍可持續享有新航無限量免費機上 Wi-Fi 。

新航客戶體驗高級副總裁楊丕德表示：「高速且穩定的連線已成為現今旅遊體驗不可或缺的一部分。新航目前已於全機隊提供全球最完整的免費機上 Wi-Fi 服務。導入 Starlink 將進一步升級此體驗，透過新一代高速連線，讓旅客在整段旅程中都能隨時保持聯繫、享受娛樂並提升工作效率，從起飛到降落皆享有更順暢無縫的體驗。」

SpaceX Starlink 企業銷售副總裁 Jason Fritch 表示：「我們很高興能與新加坡航空合作導入 Starlink。未來旅客與機組人員在飛行期間，將可體驗低延遲且穩定流暢的連線服務。無論是長程或超長程航班，Starlink 正重新定義飛行體驗，為休閒與商務旅客在航程中提供更高品質的通訊連結。」