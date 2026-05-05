達人6年資產翻10倍　抓對產業比挑神股更重要

▲股人阿勳帶著黃金獵犬再次受訪，如今他深化投資方法，專注產業趨勢，資產較6年前大增10倍。



圖文／鏡週刊

在多數投資人仍執著於「哪一檔股票會漲」時，投資達人股人阿勳早已把問題改成「哪個產業值得長抱」。6年來，他從操作冷門股轉為專注產業趨勢的長線投資人，搭配持續投入資金，資產規模翻10倍。其中，欣興電子4倍報酬的操作，更驗證他的投資核心：與其在錯的產業中挑好公司，不如順著水流走。

6年前，王敬勳（股人阿勳）接受本刊採訪時，還是個資產不到6百萬元、在冷門股中淘金的達人；6年後，他帶著心愛的黃金獵犬現身，神情中多了份財富自由後的淡定與滿足，不同的是，這幾年他成為專注產業趨勢的長線投資人，資產規模暴增10倍。

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看準趨勢 順水行舟

「選產業，大於選個股」，阿勳強調，「股神巴菲特曾說過，再厲害的經理人也拯救不了夕陽產業。只要站在具備長期成長動能的產業浪頭上，即便公司只是中上水準，也有很大機會交出亮眼成績單。」

攤開他目前持有的個股約15檔，包含台積電、勝一、台泥、輝達、谷歌（GOOGLE）、元大台灣50（0050）、統一FANG＋（00757）等，而為分散風險，每檔個股約占總投資部位的5％；同時，他也固定在季報出爐後首選強勢、有定價能力的企業加碼，如台積電、谷歌。

▲去年關稅戰後，阿勳轉移部分投資部位至海外，核心持股包括輝達、谷歌等。（翻攝自NVIDIA YT頻道）

阿勳常用「水流與船」來比喻投資。「產業趨勢是水流，企業則是船。只要順著水流方向，船自然能向前行；但若逆水流而行，再好的船長也難以力挽狂瀾。」也因此，阿勳選股時，第一步不是研究財報，而是判斷產業未來5到10年的成長性，年複合成長率（CAGR）便是他最看重的指標。

然而，看對趨勢只是起點，真正能讓企業長期獲利的關鍵，在於「進入門檻」與「定價權」。阿勳指出，許多投資人容易被「高成長」迷惑，卻忽略了產業競爭結構。以電商為例，雖然市場規模快速擴張，但因進入門檻低、競爭者眾，企業易陷入價格戰，最終難以累積利潤。反觀半導體產業，不僅成長性強，更需要龐大資本支出與高技術門檻，形成難以撼動的護城河。

他以台積電為典型範例，指出其同時具備3項關鍵優勢：站在AI與高效能運算浪潮的高成長性上、難以跨越的製程與資本門檻，及在先進製程領域近乎壟斷的定價能力。「這樣的企業，即使面對通膨或關稅戰導致成本上升，也能將壓力轉嫁給客戶。」

營運變化 重算估值

回顧經典一役，阿勳說，2022年底市場因PC與伺服器庫存高漲而轉趨悲觀，但同時ChatGPT問世釋出算力需求即將爆發的關鍵訊號。AI晶片規模與複雜度提升，使ABF載板層數與製程難度大幅提高，良率成為關鍵門檻。「產業趨勢來了，龍頭廠有定價權、再加上技術門檻，達到我要求的3點。」

▲在AI趨勢帶動下，ABF載板龍頭廠欣興電子表現犀利。

他以約130元價格布局欣興；而即便股價一度回檔，他仍持續加碼。隨著AI需求爆發，市場重新評價，欣興股價一路飆升，最終在2026年第一季分批於股價560元附近出場，算下來，3年半創造約4倍報酬，獲利近9百萬元。

阿勳也分享對於公司長期價值與股價安全邊際的算法。他會以當時的EPS（每股盈餘）為基期，配合產業成長率算出5年後的預估獲利。以欣興為例，2021年EPS約9元，產業年複合成長率7％，計算出5年後、2027年的預估EPS約12.6元，配合15至20倍保守的本益比區間，目標價約250元，較當時股價有翻倍空間，這就是所謂的「安全邊際」。

持股過程中，阿勳也會隨公司營運變化重新計算估值；像是欣興切入伺服器IC載板市場後，本益比區間上升到20至25倍，「市場法人預估公司明年EPS約20元、後年40元，對照今年來已經大漲的股價，向上空間有限，所以獲利了結後，不考慮進場。」

當然，阿勳也曾付出不少學費。「曾經我看好電動輔助自行車（E-bike）趨勢與品牌優勢，所以買進相關個股，卻忽略了庫存去化時間遠超預期，以及需求結構出現變化，加上關稅與勞動爭議衝擊，認賠了1百萬元出場。」

▲曾買進電動輔助自行車相關個股的阿勳，最後認賠出場，他說，當個股營運、基本面發生變化，就該當下立斷。

減持傳產 轉向科技

這次失敗，讓他重新檢視「產業趨勢」的重要性。阿勳發現，即使公司本身沒有重大錯誤，但當產業趨勢改變，原有的競爭優勢被侵蝕，就要紀律出場，「觀察庫存周轉與現金流等財務指標是關鍵。」

之後他調整投資組合，降低傳產比重，轉向具備全球布局與定價能力的科技股，例如谷歌與輝達就是去年關稅戰後進場的標的。「在保護主義抬頭的背景下，缺乏在地生產能力與價格競爭力的企業，將逐漸被市場淘汰。」

跟著阿勳學投資的黃先生說，早期自己投資是憑感覺和消息面，但現在不僅較少盯盤，也比較沉穩，能抱得住具長線投資價值的個股。另外，股友陳先生印象最深刻的是新冠疫情那年，當自己帳上虧損達50％而心慌時，想起阿勳常說，只要做好投資風險分散，且疫情只是一時、不是金融危機，讓他對投資重拾信心，安穩持股。

▲阿勳表示，目前持有15檔個股，每檔占比約5％～10％，用分散持股控制風險。

除了專業投資人，阿勳還有另個身分，前幾年他自行創業，開設小型貿易公司，經營家具電商生意，做得有聲有色。其實，從年輕至今，阿勳創業多次，甚至和友人一起開過食品醃漬工廠賣泡菜，也到菜市場叫賣過，但都不幸收攤；直到進入電商後才穩定下來，如今年營收超過5千萬元。

資產千萬 生活簡樸

而儘管資產已達數千萬元，阿勳生活依舊簡樸，平日睡在工廠裡，「我的黃金獵犬每月花超過3萬元，花的比我多，吃的也比我好。」阿勳大笑說。

回顧阿勳的成長過程，家裡經濟貧困，父親早逝，母親一天打3份工扶養3個孩子；從小看著母親為生活團團轉，他因此急著賺錢，曾在半年內將10萬元放大至3百萬元，卻又在短短1個月內全數歸零。這段暴富到歸零的經歷，讓他深刻理解投機與投資的差異，也成為日後堅持投資必須從基本面著手的起點。

▲阿勳（右）經常陪著在市場做生意的媽媽（左），也從中體悟投資之道。

現在每到週末，他會開車回高雄陪媽媽，對他而言，財富最大的意義不再是槓桿帶來的快感，而是能讓當年那個兼3份工的媽媽，從此過上安穩、不為錢憂慮的生活。



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