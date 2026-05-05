聯發科又漲停！台積電跌25元至2250　台股平盤震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（5日）以40708.4點開出，指數上漲3.26點，漲幅0.01％。雖權值股台積電（2330）走弱下跌25元至2250元，但權值3哥聯發科（2454）再度漲停攻上3千元俱樂部，加權指數平盤震盪。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2250元，跌幅1.1％；鴻海（2317）維持平盤至227.5元；聯發科（2454）上漲285元至3155元，為連續2個交易日亮燈漲停，續創天價；廣達（2382）下跌1元來到317元；長榮（2603）維持平盤至206元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌557.37點或1.13％，收在48941.9點；標準普爾500指數下跌29.37點或0.41％，收7200.75點；那斯達克指數下跌46.64點或0.19％，收在25067.8點；費城半導體指數下跌60.68點或0.57％，收10534.66點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 48941.9 ▼557.37 ▼1.13% S&P500 7200.75 ▼29.37 ▼0.41% NASDAQ 25067.8 ▼46.64 ▼0.19% 費城半導體指數 10534.66 ▼60.68 ▼0.57%

資料來源：證交所