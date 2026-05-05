聯發科又漲停！台積電跌25元至2250　台股平盤震盪

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面下跌，台股今（5日）以40708.4點開出，指數上漲3.26點，漲幅0.01％。雖權值股台積電（2330）走弱下跌25元至2250元，但權值3哥聯發科（2454）再度漲停攻上3千元俱樂部，加權指數平盤震盪。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2250元，跌幅1.1％；鴻海（2317）維持平盤至227.5元；聯發科（2454）上漲285元至3155元，為連續2個交易日亮燈漲停，續創天價；廣達（2382）下跌1元來到317元；長榮（2603）維持平盤至206元。
美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌557.37點或1.13％，收在48941.9點；標準普爾500指數下跌29.37點或0.41％，收7200.75點；那斯達克指數下跌46.64點或0.19％，收在25067.8點；費城半導體指數下跌60.68點或0.57％，收10534.66點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|48941.9
|▼557.37
|▼1.13%
|S&P500
|7200.75
|▼29.37
|▼0.41%
|NASDAQ
|25067.8
|▼46.64
|▼0.19%
|費城半導體指數
|10534.66
|▼60.68
|▼0.57%
資料來源：證交所
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