主動式ETF新兵！　00999A掛牌首日爆量20萬張居成交榜第3

直擊／聯發科銅鑼研發資料中心公開 擁全台首座DGX B200運算平台

IC設計大廠聯發科（2454）宣布啟用座落於苗栗銅鑼科學園區的研發資料中心，以因應AI時代邊緣AI與雲端AI解決方案的研發需求。聯發科銅鑼研發資料中心擁有全台首座以NVIDIA DGX B200平台趨動之NVIDIA DGX SuperPOD運算叢集打造的AI高算力運算平台，更是全台第一座大規模導入新式節能浸沒式冷卻技術的研發資料中心，並採用晶圓廠等級的穩定供電系統設計，今日也首度對外公開，讓外界一窺全台首座 DGX B200趨動的最先進資料中心。

立委憂台股只靠台積電 金管會彭金隆妙回「不是基本面反映股市」

今（7）日台股漲破4萬2千點，立委們關心金管會對於台股後市場看法，台積電（2330）占台股權值過高，以及鬆綁台股基金、主動式ETF投資比重等問題，金管會主委彭金隆強調，股市是反映基本面，不是基本面反映股市；至於放寬台股基金、主動式ETF投資比重制度，是在前年就開始討論，到去年政策才成型，到今年才正式上路。

聯發科「最大尾抓去關」立院狂轟處置規範 金管會允1個月內檢討

今（7）日立法院財委會針對「金融科技發展業務之推動情形與展望」進行討論，聯發科（2454）成為首檔遭到分盤交易處置股大型股權值，成為立委輪番上陣質詢焦點，對於處置股條件是否進行調整，金管會主委彭金隆表示，若要法規與制度調整需要時間去評估，預估一個月有報告出爐；證交所董事長林修銘補充說明，台積電（2330）分盤交易處置機率很小，幾乎不會。

聯電逼近百元價關卡 股價續寫26年新高

半導體晶圓代工「二哥」聯電（2303）受惠成熟製程漲價題材，今（7）日股價持續上攻，開盤1小時成交量高達18萬張，續列個股成交榜第4名；股價大漲8.1%至98.8元，為2000年5月以來、26年新高紀錄。

聯發科處置首日翻黑！ 14檔台股ETF仍抱緊處理

台股頻創新高，今（7）日挑戰4萬2千點，高價股的聯發科（2354）成為多頭指標，昨（6）日上攻到3470元，短線漲幅逾一倍，帶動持有聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼，觀察87檔台股ETF中，有55檔持有聯發科，以持有張數來看，元大台灣50（0050）擁有2萬8534張最多，其他包括群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）等在內共14檔台股ETF都有聯發科千張以上的持有，以近一周漲幅來看，括群益半導體收益（00927）上漲12.7%漲幅居冠。

高價股兩樣情！3檔亮燈漲停 健策拉跌停、股后穎崴失守萬元

台股今（7）日飆新高後急速收斂，多檔高價股表現兩極。低軌衛星概念股台燿（6274）與記憶體股宜鼎（5289）、AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）皆亮燈漲停，散熱飆股健策（3653）盤中再交出第3根跌停，失守4000元大關；股后穎崴（6515）失守萬元價位。

台股42K達陣！上漲近千點至42131新高 台積電飆至2345元新紀錄

美股4大指數全面收漲，台股今（7日）以41259.96點開出，指數大漲121.11點，漲幅0.29％。隨後漲勢擴大，加權指數上漲992.96點至42131.81點，寫史上新高。

手機市場轉弱拖累 Arm示警低階需求疲軟

英國矽智財（IP）大廠Arm示警智慧手機市場需求轉弱，尤其低階手機銷量已出現負成長，對公司核心授權與權利金業務形成壓力。不過，管理層強調，AI資料中心需求快速升溫，未來成長動能可望彌補手機市場疲弱影響。

日股飆漲逾2300點刷新高 晶片股領軍、伊朗戰爭利空鈍化

亞股今（7）日全面走揚，市場暫時淡化中東緊張局勢，日本股市在黃金週休假結束後發動強勁補漲行情。日經225指數開盤後買氣爆棚，開盤半小時後一度飆漲逾2300點，衝破6萬2千點整數大關，漲幅超過4%，刷新歷史新高。

台股投資熱、鬧錢荒 金管會：券商融通未達淨值上限4倍

台股頻創新高，投資人擴大財務槓桿進行投資，券商借貸額度吃緊前提下，甚至傳出轉向銀行借貸，或抵押房屋來買股。金管會今（7）日重申，34家券商辦理融通業務占淨值比重約159%，未達淨值上限400%，不限用途資金借貸擔保品為上市櫃股票、基金和債券為主，不含信貸、不動產等；若是轉向銀行端借款，銀行也會針對5P原則進行審查，針對風控、借款人還款能力，以及擔保品價值進行全面評估。