主動式ETF新兵！　00999A掛牌首日爆量20萬張居成交榜第3

▲台股示意圖。（圖／記者李毓康攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台股登上4萬點新高，主動式ETF成了當紅炸子雞，主動野村臺灣高息（00999A）於今（5）日今日正式掛牌，每股發行價10元，掛牌首日最高觸及10.27元，漲幅約1.58%，到11點左右成交量逼近20萬張，位居上市成交量第三大標的。
主動野村臺灣高息（00999A）為第15檔台股主動主動式ETF，採取季配息，根據野村投信官網資料顯示，昨（4）日每股淨值10.11元、規模47億元，前十大持股為台積電（2330）6.23%、台達電（2308）3.87%、台光電（2383）2.73%、奇鋐（3017）2.27%、華碩（2357）2.21%、智邦（2345）2.13%、聚陽（1477）2.12%、鴻海（2317）2.06%、鴻勁精密2.06%、東陽（1319）2.01%。
主動野村臺灣優選ETF (00980A)經理人游景德認為，美伊戰爭的修正不是熊市，而是多頭行情的健康回調，更何況AI的需求強勁，並未受到戰爭的影響。2025年下半年以來「亞洲>美國>全球」，資金越發重視「AI瓶頸」帶來的挑戰與投資機會。台灣最大優勢在於具備先進製程、散熱、CCL/PCB...等多元AI受惠題材，相比歐美與亞洲其他市場僅受惠少數或單一題材，台股已在AI浪潮中佔據絕佳位置。
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