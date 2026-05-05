馬斯克SpaceX上市前瘋搶？全球投資人「靠一招」偷上車　連饒舌歌手都買了

▲SpaceX創辦人馬斯克。（圖／路透）

記者萬玟伶／綜合報導

全球都在關注馬斯克（Elon Musk）的航太公司SpaceX何時要正式掛牌上市（IPO），當台灣與各國投資大眾還在苦等公開申購的時間點，沒想到已經有大批投資人早就悄悄「上車」持股。這群人並非內部員工，而是透過一種特殊的「繞道」機制，在公司還沒上市前就提早卡位，甚至連美國知名饒舌歌手和前政府官員都在持股名單中。這種讓一般人也能提前分一杯羹的投資管道，正讓SpaceX的股票在地下市場熱度爆表。

根據《紐約時報》報導，馬斯克的火箭與衛星公司SpaceX即將迎來史上規模最大的IPO，外界預期這家成立24年的私人企業最快可能在今年6月上市，屆時任何人都能公開買進它的股票。不過市場調查發現，其實早就有非常多人已經擁有SpaceX的股份，關鍵就在於一個叫做SPV（Special Purpose Vehicles，特殊目的公司）的機制。

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SPV是一種透明度不高的法律實體，主要用來持有像股票這樣的資產。它的運作方式是由一群投資人把錢集結起來，共同進行一筆投資。對於像SpaceX這種還沒上市、門檻極高的私人公司，一般人通常很難買到股份，但透過SPV這種方式，投資人即使沒有特殊的人脈背景，也能參與其中。

根據證券交易委員會（SEC）的資料顯示，過去6年內，名稱中帶有「SpaceX」或「Space Exploration」字樣的投資工具就超過170個。SpaceX為了在IPO籌集超過500億美元資金，已經讓私下交易的市場變得非常瘋狂，甚至有交易平台的執行長形容，大家對SpaceX股票的需求幾乎是沒有極限。

這波預購SpaceX股票的熱潮，也揭露了一個龐大的私有公司股票影子市場。除了SpaceX之外，近期熱門的AI公司如OpenAI和Anthropic，也都有投資人透過SPV機制提前佈局。業界人士認為，現在美國股票的成長故事，已經逐漸從公開市場轉移到了這種私下的交易市場。

雖然提早持股聽起來很誘人，但這種投資方式也存在不少問題。由於SpaceX還沒上市，投資人很難看到真實的財務報表，加上SPV可能會有層層轉手的情況，每一層都會額外收取費用，讓成本變得很高。甚至有美國參議員發信警告，擔心中國投資人透過這種方式持股SpaceX，可能會影響到美國的國家安全。

此外，市場上也出現了不少詐騙案件。由於SpaceX對於誰能持有自家股份有嚴格控制，很多號稱有管道買到股票的消息，最後被證明是場空。有些新創公司甚至直接公開警告，任何不是透過公司管道提供的投資機會，極大機率都是詐騙。過去就曾有投資公司老闆騙取數百萬美元，號稱要買SpaceX股票，最後卻拿錢去買名車和名錶，最終被判刑入獄。

儘管風險重重，但對於想跟隨馬斯克腳步的投資人來說，提前持股似乎成了一種身分的象徵。目前已知饒舌歌手2Chainz和前美國官員都已經入股，隨著上市日期越來越近，這場在檯面下進行的股權爭奪戰只會越來越激烈。