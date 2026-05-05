台股小漲64點仍寫史上最高收盤　台積電跌25元至2250

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲64.15點，以40769.29點作收，仍寫下史上最高收盤，單日漲幅0.16％，成交量9976.43億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲3.26點開出，指數開高走高，盤中最高達40885.05點，再次改寫史上新高，最低40522.78點，終場收在40769.29點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2250元，跌幅1.1％，全日皆在平盤之下；鴻海（2317）上漲12元至239.5元；聯發科（2454）上漲285元至3155元，連2日漲停鎖死；廣達（2382）上漲3元來到321元；長榮（2603）上漲2元至208元。
今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲115元，漲幅10％；聚鼎（6224）上漲7.3元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.3元，漲幅10％；瑞軒（2489）上漲4.2元，漲幅10％；聯嘉投控（3717）上漲2元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為富世達（6805）下跌220元，跌幅9.93％；大量（3167）下跌84元，跌幅9.84％；健策（3653）下跌520元，跌幅9.81％；華冠（8101）下跌1元，跌幅7.46％；奇鋐（3017）下跌180元，跌幅6.24％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|勤誠（8210）
|1265.0
|▲115.0
|▲10.0％
|聚鼎（6224）
|80.3
|▲7.3
|▲10.0％
|鼎元（2426）
|69.3
|▲6.3
|▲10.0％
|瑞軒（2489）
|46.2
|▲4.2
|▲10.0％
|聯嘉投控（3717）
|22.0
|▲2.0
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|富世達（6805）
|1995.0
|▼220.0
|▼9.93％
|大量（3167）
|770.0
|▼84.0
|▼9.84％
|健策（3653）
|4780.0
|▼520.0
|▼9.81％
|華冠（8101）
|12.4
|▼1.0
|▼7.46％
|奇鋐（3017）
|2705.0
|▼180.0
|▼6.24％
資料來源：證交所
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