台股小漲64點仍寫史上最高收盤　台積電跌25元至2250

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（5日）開高走高，加權指數終場上漲64.15點，以40769.29點作收，仍寫下史上最高收盤，單日漲幅0.16％，成交量9976.43億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲3.26點開出，指數開高走高，盤中最高達40885.05點，再次改寫史上新高，最低40522.78點，終場收在40769.29點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到2250元，跌幅1.1％，全日皆在平盤之下；鴻海（2317）上漲12元至239.5元；聯發科（2454）上漲285元至3155元，連2日漲停鎖死；廣達（2382）上漲3元來到321元；長榮（2603）上漲2元至208元。

今天漲幅前5名個股為勤誠（8210）上漲115元，漲幅10％；聚鼎（6224）上漲7.3元，漲幅10％；鼎元（2426）上漲6.3元，漲幅10％；瑞軒（2489）上漲4.2元，漲幅10％；聯嘉投控（3717）上漲2元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為富世達（6805）下跌220元，跌幅9.93％；大量（3167）下跌84元，跌幅9.84％；健策（3653）下跌520元，跌幅9.81％；華冠（8101）下跌1元，跌幅7.46％；奇鋐（3017）下跌180元，跌幅6.24％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 勤誠（8210） 1265.0 ▲115.0 ▲10.0％ 聚鼎（6224） 80.3 ▲7.3 ▲10.0％ 鼎元（2426） 69.3 ▲6.3 ▲10.0％ 瑞軒（2489） 46.2 ▲4.2 ▲10.0％ 聯嘉投控（3717） 22.0 ▲2.0 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 富世達（6805） 1995.0 ▼220.0 ▼9.93％ 大量（3167） 770.0 ▼84.0 ▼9.84％ 健策（3653） 4780.0 ▼520.0 ▼9.81％ 華冠（8101） 12.4 ▼1.0 ▼7.46％ 奇鋐（3017） 2705.0 ▼180.0 ▼6.24％

資料來源：證交所