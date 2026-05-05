歐洲最大銀行翻車！HSBC踩百億詐欺雷　Q1財報難看股價摔4%

▲滙豐銀行外觀。（圖／路透社）

記者陳瑩欣／綜合報導

最大歐系銀行HSBC（滙豐控股）財報翻車！HSBC周二公布第一季財報，因英國一起詐欺案意外認列4億美元（約新台幣126.26億元）損失，拖累獲利表現不如市場預期，也讓外界開始關注大型銀行對私募信貸市場的放款風險。

《路透社》、《彭博社》等多家外媒報導，HSBC今年1月至3月稅前獲利為94億美元（約新台幣2967.2億元），低於去年同期95億美元（約新台幣2998.77億元），也不如滙豐彙整券商預估平均值95.9億美元（約新台幣3027.18億元）。財報公布後，HSBC香港掛牌股價下跌4%，表現遜於恒生指數1.2%的跌幅。

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HSBC指出，第一季預期信用損失激增4億美元（約新台幣126.26億元），來到13億美元（約新台幣410.36億元），主要受到英國投資銀行業務詐欺曝險、中東衝突影響，以及經濟前景惡化拖累。

由於前景仍充滿不確定性，HSBC也同步上修2026年信貸費用預估，從平均總貸款的40個基點，上調至45個基點，顯示銀行對後續信用風險看法轉趨保守。

針對英國相關損失，HSBC說明，該筆損失來自「與英國一家財務投資人相關、涉及詐欺的次級證券化曝險」，但並未公布涉及公司名稱。HSBC表示，對此類證券化融資總曝險達30億美元（約新台幣946.98億元），相關融資主要以應收帳款投資組合作為擔保，包括房貸、消費貸款及汽車貸款等。

不只HSBC踩雷，同業巴克萊銀行第一季也提列2.28億英鎊、約3.08億美元（約新台幣97.22億元）減損費用，主因與倒閉的英國過橋貸款機構Market Financial Solutions（MFS）曝險有關。MFS先前因面臨詐欺指控，已進入破產管理程序。

相較其他歐洲大型銀行，HSBC本季表現更顯失色。德意志銀行上周公布創紀錄第一季獲利，瑞銀也因交易業務強勁，財報優於市場預期，讓HSBC獲利持平、又爆出詐欺相關損失的表現更受市場放大檢視。

HSBC此次踩雷，也被視為私募信貸市場壓力升高的最新警訊。近年機構投資人與高資產族群為追求較高報酬，資金大量湧入流動性較低、估值較困難的私募信貸市場，使相關風險更受監管機關與市場關注。

HSBC表示，與私人市場相關曝險達1110億美元（約新台幣3.5兆元），其中220億美元（約新台幣6944.52億元）與私募信貸相關。

此外，HSBC與渣打銀行近年皆押注中東與亞洲等地貿易成長，以推動業務擴張。不過在地緣政治衝突升溫下，相關曝險也成為市場關注焦點。渣打上周已提列1.9億美元（約新台幣59.98億元）信貸費用；同季勞埃德銀行集團提列2.04億美元（約新台幣64.39億元），德意志銀行則提列9000萬美元（約新台幣28.41億元）準備金。