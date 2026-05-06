臺銀證券深耕反詐教育「從校園走入鄰里」　全力構築全民「識詐」免疫力

▲臺銀證券積極落實反詐政策，從校園扎根並走入鄰里，致力於構築「全民識詐」保護網。

財經中心／綜合報導

隨著詐騙手法不斷翻新，如何精準識別陷阱已成為全民必修課。作為深耕市場的國營券商，臺銀證券近年來積極響應政府反詐政策，除了長期推動「校園識詐教育」以守護青年學子外，自2026年起更採取主動出擊策略，將宣導觸角延伸至地方鄰里，致力於建構更綿密的社區防詐保護網。

從校園扎根 強化青年財務風險意識

臺銀證券過去在校園宣導方面成效顯著，針對學生族群常遇到的「金融詐騙手法」透過生動的講座與案例分享，協助學生建立正確的理財觀與防範意識。臺銀證券認為，反詐教育應從小扎根，讓法治觀念成為年輕族群財務安全的首道防線。

走進鄰里 第一線對談擊破詐騙心理陷阱

有鑑於高齡長者常成為詐騙集團鎖定的目標，臺銀證券自今年起正式推動「反詐走入鄰里」計畫。臺銀證券專業團隊親赴里民中心舉辦宣導活動，強調「面對面」的溝通價值。活動中，專業人員不僅單向傳遞法規，更透過輕鬆的對談了解長輩心中對投資的疑慮，現場分析隱藏在「高獲利、低風險」背後的心理陷阱。許多參與民眾感嘆，過去總認為詐騙離自己很遠，但在聽完專業人員對詐騙集團情感操弄術的剖析後，才驚覺陷阱無處不在。

踐行守護承諾 持續發揮企業影響力

臺銀證券表示，防詐工作不能只停留在靜態的政令宣導，必須發揮品牌公信力走入民眾生活。未來，臺銀證券將持續擴展合作鄰里的範圍，落實「深入基層、精準協助」的企業承諾。透過整合校園與社區的教育資源，臺銀證券不僅是專業的金融服務提供者，更致力成為守護社會資產安全的堅實後盾。